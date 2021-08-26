شوف عروض شركة الشتاء والصيف على الجولات

نقدم لكم اليوم واحدة من أقوى العروض الموجودة في المملكة عروض شركة الشتاء والصيف على أحدث الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجوالات والتي تسهل عليكم الحصول على كل ما تحتاجوه بأقل سعر تسوق الآن واحصل على ما تريد من الأجهزة المنزلية الصغيرة أو الكبيرة وأجهزة اللاب توب والملحقات قبل نفاذ الكمية، لا تفوت الفرصة واحصل على قسيمة شراء بقيمة 200 ريال سعودي من شركة الشتاء والصيف عند شرائك أكثر من منتج، زوروا موقعنا الآن ليصلك كل جديد عن العروض الموجودة حاليًا.

عروض شركة الصيف والشتاء على الجوالات

نقدم لكم عروض شركة الشتاء والصيف والتي تسهل عليكم الحصول على أحدث الجوالات بأعلى الخصومات لتوفير أموالك وشراء المزيد من المنتجات والأجهزة تعرف على عروض الجوالات المتوفرة:

هاتف سامسونج جلاكسي زد فليب 3 المتوفر بسعة داخلية 256 جيجا بايت.

توفر لكم هدية الطلب المسبق لهاتف سامسونج جلاكسي زد فليب 3 الحصول على كلاً من:

غطاء للهاتف قابل للطي يأتي معه قلم بقيمة 299 ريال سعودي.

كما يأتي مع العرض شاحن لاسلكي ثلاثي بسعر 349 ريال سعودي.

يتوفر معه أيضًا بطاقة العناية بالشاشة بسعر 1400 ريال سعودي.

كما يتوفر معه جهاز التتبع الذكي Smart tag بقيمة 139 ريال سعودي.

هذا العرض ساري حتى نفاذ الكمية وتطبق الشروط والأحكام ويتوفر مع العرض قسيمة شراء هدية بقيمة 200 ريال سعودي.

عروض شركة الصيف والشتاء 25 أغسطس

نقدم لكم عروض شركة الشتاء والصيف القوية على مكنسة على الأجهزة المنزلية لا تفوت العرض الآن وحصل على كل ما تريد.

مكنسة برميل من HOMMER سعة 21 لترً.

تتميز أيضًا بقدر كهربائية تصل إلى 2000 واط.

كما يوفر سعر مذهل 229 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية برميل من HOMMER سعة 18 لتر.

كما تتميز بقدرة كهربائية تصل إلى 2000 واط

أنبوب مطلي بالكروم المقاوم للصدأ والخدش وسلك يصل طوله إلى 5 متر.

لا تفوت الفرصة الآن واحصل على المكنسة بأقل سعر 179 ريال سعودي.

كاوية بخار عمودية مع المحلقات من DOTS سعة 1.4 لتر.