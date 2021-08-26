شوف أقوى عروض بنده وهايبر بنده الجديدة hayper panda offers

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تستمر عروض بنده للأسبوع الثاني على التوالي احتفاء بعودة الدراسة. وتهنئة الطلاب والمعلمين على طريقتها. حيث توفر ضمن العروض الكثير من الأغراض من بينها السلع الغذائية والأدوات المدرسية. تبدأ العروض من يوم الأربعاء 25 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تكون مدة العرض أسبوع كامل. وبعد انقضاءه تبدأ مجموعة جديدة من التخفيضات على منتجات جديدة ومختلفة. هذا بخلاف ما يقدمه الهايبر من خصومات كبيرة على الأجهزة الكهربية والتجهيزات المنزلية والجوالات فضلا عن منتجات العناية الشخصية. عروض بنده الأسبوعية احصل على شابورة قراميش الأصلية وزن 375 جرام واحصل على الثانية مجاناً بسعر 7.75 ريال بدلاً من 15.50 ريال.

شابورة القمح الكامل قراميش وزن 375 جرام + واحدة مجاناً مقابل 7.95 ريال بدلاً من 15.90 ريال.

عرض مميز على شابورة بالحليب قراميش وزن 300 جرام بسعر 7.50 ريال بدلاً من 15 ريال واحصل على الثانية مجاناً.

معمول أو كليجا ماما الفاخرات وزن 700 جرام سعر العلبة 14.95 ريال. متاح أيضا كوكيز براونيز بالشوكولاتة وزن ٢٢٥ جرام أو كلاسيك وزن ٣٢٠ جرام مقابل ٢٣.٩٥ ريال الحبة بدلا من ٤٣.٩٥ ريال.

حبتين من خبز أبيض للسندويتش لوزين وزن الحبة 600 جرام بسعر 8 ريالات بدلاً من 9 ريال.

كيس من شرائح خبز بر جامبو هرفي بسعر 4.95 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

كرتون من حليب طويل الأجل السعودية (200 مل) 10 + 3 مقابل 17.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال. خبز بالحليب ممتاز سويتز وزن الكيس ٧٠٠ جرام بسعر ٣.٩٥ ريال بدلا من ٦.٧٥ ريال.

حليب مجفف فرشكو 1.8 كيلو بسعر 31.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال. تخفيضات هايبر بنده على اللحوم والدواجن ستروجانوف بقري برازيلي سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البرجر البقري البرازيلي 29.95 ريال.

اصنعي اشهى وصفات الكفتة المشوية من الكفتة البقري البرازيلي سعر الكيلو 29.95 ريال.

كيلو من فخذ الخروف السترالي بالعظم مقابل 44.95 ريال.

اشتري كيلو من فخذ الخروف الأسترالي بدون عظم مقابل 63.95 ريال.

كيلو من موزة غنم بالعظم أسترالي سعر الكيلو 48.95 ريال.



طبق من فيليه صدور الدجاج اليوم وزن الطبق ٤٥٠ جرام بسعر ١٧.٩٥ ريال بدلا من ٢٠.٧٥ ريال. يمكنك استخدام الفيليه في إعداد الشاورما السوري بالدجاج أو النجرسكو اللذيذة.

سعر طبق الدجاج الفاخر الطازج من شركة اليوم وزن كيلو فقط 14.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

اشتري دجاجة كاملة متبلة مكسيكية أو بالكاري من مصنع اليوم وزن الواحدة 800 جرام بسعر 13.95 ريال. يمكنك استخدام الدجاجة في صنع أشهى وصفات الكبسة السعودية بالدجاج. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده وهايبر بنده الجديدة hayper panda offers - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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