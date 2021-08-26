شوف عروض ساكو اليوم saco مع أقوى خصومات نهاية موسم الصيف من تخفيضات ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم تسلط الضوء على أقوى خصومات نهاية موسم الصيف الخاصة بالأجهزة الكهربائية و مسبح ساكو وأجهزة العناية بالحدائق والمناطق الخارجية، كل هذا نقدمه لكم من تخفيضات ساكو اون لاين تسوق saco ، حيث نتناول في مقال اليوم أهم تلك الخصومات وأكثر الأجهزة والمعدات رواجًا في أسواق متاجر السعودية المختلفة.

عروض ساكو اليوم saco مع أقوى خصومات نهاية موسم الصيف من تخفيضات ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو 2021 ركزت بشكل أكبر على خصومات الأجهزة والمستلزمات التي يكثر استعمالها في فصل الصيف على نحوٍ أكبر، حيث يهتم العديد من العملاء بشراء إحتياجاتهم لفصل الصيف في فترة خصومات نهاية الموسم، لما تتميز به من أسعار مخفضة بالمقارنة بأسعار بداية الموسم.

ساكو

في التالي تشكيلة مجمعة لأكثر أشكال مسابح ساكو التي يقبل على شراؤها معظم العملاء، فمن بينها المسبح العائلي ذو الحجم الكبير، وكذلك مسبح اطفال ساكو اللذي يتميز بألوانه المتنوعة والمتداخلة.

تخفيضات ساكو

حوض سباحة مقاس 56 × 175 × 262 سم بسعر 149.75 ريال سعودي بدلًا من 169.75 ريال سعودي.

مسبح أطفال مقاس 28 × 100 × 166 سم بسعر 64.75 ريال سعودي بدلًا من 75.75 ريال سعودي.

طقم مسبح مقاس 427 × 107 سم مع 3 إضافات بإطار فولاذي بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

مسبح عائلي مع فلتر مقاس 76 × 366 سم بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

ولأن مراوح ساكو هي من أكثر الأجهزة بيعًا في الصيف نجد عليها تخفيض كبير في متجر ساكو في آخر الموسم، حيث يوفر لكم موقع ساكو للتسوق اون لاين تشكيلة مختلفة من المراوح بأشكال وأحجام متنوعة، فمنها المروحة الجدارية، ومروحة السقف، والمروحة العامودية و مروحة رذاذ ساكو التي ينبعث منها هواءًا منعشًا.

موقع ساكو

مروحة كهربائية ستاند فاخرة النوع بسعر 339 ريال سعودي بدلًا من 379.75 ريال سعودي.

مروحة رذاذ مع جهاز تحكم عن بعد بسعر 1439 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

مروحة مروحة عامودية طول 40.6 سم بقوة 60 واط مع 5 سرعات و 5 شفرات بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 259.75 ريال سعودي.

مروحة سقف مقاس 107 سم لون أبيض من هنتر بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 319.75 ريال سعودي.

saco

اهتم موقع ساكو كذلك في خصومات نهاية الصيف بتنزيلات أسعار أجهزة العناية بالحدائق والمسابح، فنجد لديه جهاز رذاذ الماء ساكو الذي يساعد في رعاية حديقة المنزل ومناطق الجلسات الخارجية، وأيضًا هناك مضخات تنقية المياه التي هي من الأجهزة الهامة للعناية بالمسابح.

قدمنا لكم اليوم أفضل خصومات تسوق ساكو اون لاين على الأجهزة المنزلة الصيفية من مراوح وأجهزة رذاذ الماء، وأيضًا عرضنا عليه أرخص أسعار ساكو مسابح وأدوات العناية بها، وانتظرونا مع المزيد من التنزيلات الحصرية على موقعنا.

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