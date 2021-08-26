شوف عروض اكسترا الشاشات اليوم في السعودية وأقوى تخفيضات اكسترا extra

عروض اكسترا الشاشات اليوم في السعودية أقوى وأوفر، تقدم تخفيضات اكسترا extra أقل اسعار الشاشات التلفزيونية لعملائها في تخفيضات شهري أغسطس وسبتمبر 2021، حيث تسري العروض حتى يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 بخصومات حصرية من 50% وحتى 75%، أما عن خدمة تقسيط اكسترا فهي تتيح للعملاء التقسيط لمدة 3 سنوات؛ وذلك لكي يتمكن العملاء من شراء كافة احتياجاتهم بأقل الأسعار، تعرفوا على كافة خصومات اكسترا على أسعار الشاشات في التالي.

عروض اكسترا

يعرض متجر اكسترا الإلكتروني افضل انواع الشاشات التلفزيونية من حيث الجودة في الخامات والتصنيع، والتي تضمن لك العمل بكفاءة طوال فترة الإستخدام، وتتضمن العروض والتخفيضات شاشة فيليبس من أفضل الماركات العالمية وأقوى العلامات التجارية في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بشكل عام، الشاشة بحجم 58 بوصة، تعمل بصورة فائقة الوضوح والنقاء بجودة 3840 × 2160 بتقنية الـ 4K، كما أنها مزودة بـ 2 مدخل USB و 3 مدخل HDMI، والشاشة مصنفة ضمن فئة الشاشات الذكية والمعروضة بسعر 2499 بدلًا من 3999 ريال سعودي أو إمكانية التقسيط بـ قسط قيمته 120 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا extra

من أفضل عروض الشاشات بأقل الأسعار في مجلة اكسترا الشهرية شاشة شارب Sharp، حيث تُعد من أفضل الشاشات من حيث الجودة والأداء وخدمات الصيانة والكشف الدوري، وتدخل الشاشة ضمن فئة الشاشات الذكية Smart TV، والمزودة بمدخلين يو اس بي و 3 مداخل اتش دي ام اي، تأتيكم الشاشة بحجم 65 إنش بسعر 3299 بدلًا من 4499 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى خدمة تقسيط شهري حتى 36 شهر بقسط قيمته 158 ريال سعودي أيضًا، كما يضمن لكم متجر اكسترا الشحن حتى باب المنزل وخدمات التركيب.

مكبر الصوت من ال جي LG، يعمل بقوة 300 وات + تقنية البلوتوث متوفر باللون الأسود بسعر خاص 699 بدلًا من 1199 ريال سعودي أو قسّط على 36 شهر بقسط شهري 34 ريال.

شاشة تلفزيون توشيبا 65 بوصة تعمل بصورة فائقة الوضوح وفائقة النقاء بألوان مذهلة وجودة 3840 × 2160، كما أنها تعمل بتقنية 4K UHD، ومزودة بـ 2 مدخل يو اس بي و 3 مداخل اتش دي ام اي بسعر 2799 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اكسترا extra

من أهم معروضات متجر اكسترا الإلكتروني في السعودية اكسسوارات التلفزيون، والتي تأتيكم بأسعار مذهلة مقارنةً بما تقوم به من وظائف متعددة، وتضم العروض والخصومات أسعار مضخم الصوت بأنواع مختلفة وإمكانيات مختلفة، كما تعرض مجموعة من طاولات التلفزيون والحامل الخاص بالشاشات كبيرة الحجم بمواصفات مختلفة وأسعار متفاوتة، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد في البحث عن أفضل قطع الديكور المنزلي التي تتناسب مع حجم الشاشة وطريقة تناسقها مع التصميم الداخلي بالغرفة، وإليكم أفضل العروض والتخفيضات.