شوف عروض لولو ماركت فرع الخرج بالسعودية إلى 5 سبتمبر

عروض لولو ماركت الخرج بالسعودية، نشرت أحدث العروض في أسواق لولو التجارية في فرع الخرج بالمملكة العربية السعودية وتنتهي عروض الأسبوع لولو الخرج بيوم خمسة من شهر سبتمبر الموافق الأحد وتستمر العروض أسبوعين كاملين أو لحين نفاذ الكمية وتتميز أسواق لولو التجارية بجميع فروع لولو السعودية بتقديمها لأفضل المنتجات المتنوعة لجميع العملاء باختلاف احتياجاتهم.

عروض لولو الخرج الأسبوعية

تقدم أسواق لولو كل أسبوع مجموعة جديدة من العروض المختلفة على الطعام مثل الفاكهة والخضروات والدواجن وكذلك اللحوم والأطعمة المعلبة وأيضًا على أدوات التنظيف المنزلية وأدوات الأطفال ومنتجات أخرى عديدة وعروض الأسبوع في أسواق لولو الخرج بعنوان تدلل مع عروض الخرج وتقدم بأفضل الأسعار وأعلى جودة ونعرض لكم مجلة عروض أسواق لولو في الخرج:

تفاح صيني فوجي سعر الكيلو 5.75 ريال سعودي.

2.25 كيلو جرام حليب لولو سريع التحضير كامل الدسم مجفف سعره 46.95 ريال سعودي.

ملح هيمالايا من لولو وردي وزن 1.25 كيلو جرام بسعر 10 ريال سعودي.

200 جرام قهوة سريعة التحضير من لولو سعرها 14.95 ريال سعودي.

زيت لولو دوار الشمس وزن 5 لتر بسعر 44.50 ريال سعودي.

بطاطس شيبس من لولو 24 حبة سعرها 11.95 ريال سعودي.

لتر زيت نخالة الأرز لولو بسعر 13.95 ريال سعودي.

كيلو بطيخ سعودي سعره 0.95 ريال سعودي.

2.5 كيلو جرام بطاطس مقلية سعرها 13.95 ريال سعودي.

تشاباتي براتا 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي.

كيلو سمك أبيض فيليه من لولو بسعر 18.95 ريال سعودي.

مناديل طبقتين ناعمة 150 منديل بسعر 14.95 ريال سعودي.

30 حبة بيض أبيض كبير كوكو سعره 13.95 ريال سعودي.

جبنة كريمي قابلة للدهن وزن 500 جرام سعرها 24.95 ريال سعودي.

ورق قصدير شديد التحمل سعره 13.95 ريال سعودي.

فروع أسواق لولو التجارية

تعلن جميع فروع أسواق لولو عن عروضها المميزة بكل أسبوع وقد تتشابه أو تختلف العروض من فرع لآخر حسب حاجة العملاء المتزايدة بالمنطقة المتواجدة به لولو ماركت وعروض لولو الخرج هذا الأسبوع تجذب جميع العملاء للسوق لشراء العديد من المنتجات وسارعوا بالتسوق قبل يوم 5 سبتمبر وانتهاء العروض.