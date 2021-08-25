نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر النايل سات تردد قنوات الأطفال الكارتونية الجديدة وكيفية تثبيتها على جهاز الرسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الآباء والأمهات بقنوات الاطفال لما لها من اهمية وتنمية الوعي عند الاطفال وتعمل علي تنمية مهارات الأطفال الإبداعية و قدراتهم الفنية من خلال الرسومات المتحركة و برامج المواهب المختلفة، كما يتمكن الأطفال من الاستمتاع وقضاء أوقات فراغهم في مشاهدة الأشياء المفيدة، و نقدم إليكم من خلال مقالى التردد الخاص ببعض من القنوات الأطفال الكارتونية المختلفة و المتواجدة عبر محطات التلفزيون، ليتمكن أطفالهم من المشاهدة و الاستمتاع بأفلام الكارتون المختلفة سواء المترجمة أو المدبلجة، و كذلك المسلسلات الكارتونية المتنوعة و المميزة، و البرامج المختلفة، التي تعمل على تقديم المحتويات المناسبة للأطفال و علي تعزيز القيم و المبادئ بداخلهم، و ترسيخ الأخلاق الحميدة، ونعرض لكم أفضل ما تقدمه هذه القنوات عبر القمر الصناعي النايل سات و كيفية تثبيتها على جهاز الرسيفر.

تردد قنوات الأطفال الكارتونية عبر القمر الصناعي النايل سات:

من خلال مقالنا سو ف نذكر لكم أهم الترددات الخاصة بقنوات الأطفال الحديثة و المميزة، والتي يسعي كثير من أولياء الأمور إلى البحث عنها و تثبيتها على جهاز التلفيزيون الخاص بهم، ليتمكن الأطفال من مشاهدتها و الاستمتاع بالأفلام المختلفة و كذلك محتوي المسلسلات و البرامج المتنوعة كما تقوم هذه القنوات بعرض كليبات الاغاني و الاناشيد المميزة و الإعلانات الهادفة.

التردد الخاص بقناة ميكي للأطفال:

قناة ميكي من أشهر قنوات الاطفال الفضائية التي يفصلها كثير من الأطفال و إليكم التردد:

التردد 11528 .

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

الجودة HD .

الاستقطاب أفقي .

القمر الصناعي نايل سات

التردد الخاص بقناة بطوط الفضائية:

قناة بطوط من أشهر القنوات الفضائية التي يتزايد الإقبال علي مشاهدتها من قبل الأطفال و حتي الكبار واليكم ترددها:

التردد 11594 .

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

الجودة HD .

الاستقطاب أفقي .

التردد الخاص بقناة كوكى:

تعتبر قناة كوكي من أشهر قنوات الاطفال التي تعمل علي تقديم العديد من العروض المميزة و المتنوعة بكل ما يخص الأطفال من أفلام و مسلسلات و كذلك البرامج و كليبات الاغاني المميزة ، و إليكم التردد الخاص بالقناة :

التردد 11602 .

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 4/3 .

الاستقطاب أفقي .

تردد قناة مودي الفضائية:

تعتبر قناة مودي الفضائية من أكثر قنوات الأطفال المشهورة في الآونة الأخيرة، و إليكم تردد القناة :

التردد 11603 .

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ 3/4 .

الاستقطاب أفقي .

كيفية تثبيت تردد قنوات الأطفال علي جهاز الرسيفر:

بالتفصيل والشرح كيفية تثبيت قنوات الاطفال الجديدة علي جهاز الرسيفر الخاص بك، لتتمكن من بثها عبر جهاز التلفيزيون و ليتمكن الأطفال من مشاهدتها بكل سهولة و ذلك عبر إتباع الخطوات التالية :

من خلال القائمة الرئيسية قم بالضغط علي كلمة تثبيت. ستظهر لك قائمة أخرى قم باختيار منها كلمة ضبط يدوي. قم باختيار القمر الصناعي الخاص بتردد القناة سواء النايل سات أو عرب سات. سيتطلب منك إدخال كل من التردد و معامل الترميز و الاستقطاب في الأماكن المخصصة لذلك. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة و مراجعة البيانات التي قمت بادخالها قم بالضغط علي زر موافق، حتي تظهر لك القناة التي قمت بإدخال ترددها عبر شاشة التلفزيون.

تردد قناة سبيس تون الجديد على النايل سات:

استقبل تردد قناة سبيس تون الجديد على النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية .

التردد الجديد : 11785

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

القمر الصناعي : نايل سات

الاستقطاب : أفقي

أهم وأفضل الأفلام الكارتونية التي تقدمها قناة سبايس تون: