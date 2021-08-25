شوف آخر عروض بنده الأسبوعية التي تستمر حتي 23محرم 1443

جئنا بكم مع آخر العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق بنده في المملكة العربية السعودية حيث انطلقت اليوم الأربعاء السابع عشر من محرم 1443 عروض الأسبوع الثاني عشر والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر حيث تقدم بنده مجموعة من الخصومات في عروضها الأسبوعية ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على جميع السلع الغذائية والمنتجات والأدوات التي توجد داخل عروض بنده الأسبوعية وذلك من خلال تلك المقالة.

آخر عروض بنده الأسبوعية المقدمة منها

كما عودتنا أسواق بنده على تقديم جميع ما تحتاج إليه من كافة احتياجات البيت حيث يوجد برتقال أبو صرة جنوب أفريقي سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال وشراب سن توب وسنا كولا عدد 2كرتونة بسعر 23.95 ريال سعودي بدل من 35.90 ريال وزيت ذرة عافية 2 في 1.5 لتر + 2 في 500 مل بسعر 39.95 ريال سعودي بدل 57.95 ريال وكيس أرز أبيض بنجابي الشعلان بسعر 57.95 ريال سعودي بدل من 79.50 ريال وسمك قاروص ستيك وجمبري مطبوخ سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي وكيلو مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 39.95 ريال سعودي وكيلو روستو بقري برازيلي بنفس السعر أيضاً أما سعر الكيلو من مفروم بقري برازيلي قليل الشحم 28.95 بدل من 38.95 ريال كما يوجد أفخاد وأرجل وسيقان دجاج التنمية ويوجد أيضاً فول مدمس حدائق كاليفورنيا ولحم تونا ساندوتش تندرينا قودي وبامية وملوخية أمريكانا وطحين فاخر البكر وزيت نخيل 1.5 لتر عدد 3 حبات بسعر 27.95 ريال سعودي بدل من 47.85 ريال وحليب كامل وقليل الدسم السعودية 12 في 1 لتر سعر الكرتون 47.95 ريال سعودي بدل 58.95 ريال ومياه دالا وعسل الغابة السوداء لنتجنيز 2.5 كيلو بسعر 298.95 ريال سعودي بدل من 372.50 ريال وحليب مجفف كامل الدسم لونا 2.5 كيلو بسعر 52.95 ريال سعودي بدل 77.95 ريال وغيرهم من المنتجات.

عروض المنظفات وأدوات المطبخ الموجودة بعروض بنده الأسبوعية

يوجد بعروض بنده الأسبوعية غسول الجسم مضاد للبكتيريا لايف بوي وشامبو وبلسم بانتين وسائل الاستحمام لوكس وبلسم الترا دوكس غارنييه ومناديل لتنظيف مع غسول منعش للوجه نيفيا ولوشن للجسم جرجنز ومناديل للوجه مشوار ومعجون أسنان إكسترا فريش سنسوداين ومن أدوات المطبخ طقم قدور كوركماز جالا وصينية للفرن جراندي كوك وطقم قدور كوركماز تومبك.