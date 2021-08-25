نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا على الأجهزة، تعمل معارض اكسترا في المملكة العربية السعودية على توفير أكبر باقة من العروض داخل معارضها، فتقدم عروض على عدد من الموديلات المتنوعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومن الهواتف الذكية وكل الأجهزة من الماركات العالمية، ومن أنواع الجوالات هواتف آبل وسامسونج وريلمي وشاومي وهواوي وأوبو وفيفو، وغيرها العديد من الماركات الأخرى، كما يعمل اكسترا على تقديم عروض أخرى على الشاشات وأجهزة الكمبيوتر، كما تأتيك المنتجات مقدمه من اكسترا بفترة ضمان قد تصل إلى 36 شهر، بالإضافة إلى إمكانية شراء الجهاز بالتقسيط فقد تصل فترة السداد إلى 36 شهر أيضا، حيث يوفر اكسترا عبر موقعة الإلكتروني على الإنترنت إمكانية مساعدتك في الاستفسار عن أحدث الإصدارات والمنتجات داخل معارض اكسترا والاستفسار عن أقوى عروض اكسترا على الأجهزة، وإمكانية الاستفسار عن المنتجات الأكثر مبيعا داخل المعرض، وذلك بالإضافة إلى توافر الحجز المسبق للمنتجات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض على الإنترنت. عروض اكسترا على الأجهزة: احصل على هدية مجانية بقيمة 399 ريال سعودي عند شرائك شاشة كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح، بالإضافة إلى حصولك على خصم يصل إلى 30.56% عند شرائك التلفزيون كاش، فتحصل عليه بسعر 2499 ريال سعودي، بدلاً من سعر الجهاز الأصلي وهو 3599 ريال سعودي، مما يجعلك توفر 1100 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط من تسهيل للتمويل فتدفع 120 ريال سعودي على مدة سداد تصل إلى 36 شهرا، كما أنا الجهاز يأتي بفترة ضمان عامان من تاريخ شراء الجهاز. مواصفات الجهاز: أولاً الشاشة: تتابع الحركة: لا.

كما أن نوع الوضوح: عالية الدقة 4 كي.

نوع اللوحة: ال إي دي.

أيضا الدقة / ميجابيكسل: 3840 × 2160.

حجم الشاشة: 65 بوصة. ثانياً المنافذ: بلوتوث: نعم.

أيضا عدد منافذ يو إس بي: 2.

قوة مكبرات الصوت: لأ.

كما أنه يدعم منفذ إيثرنت: نعم.

إجمالي عدد منافذ اتش دي أم أي: 3. ثالثاً الشبكة والاتصال: شبكة محلية لاسلكية: نعم. رابعاً الخصائص التقنية: اللون: فضي. خامساً الذاكرة: ذاكرة / داخلية: 8 جيجابايت.

مساحة الذاكرة العشوائية (رام): 1.5 جيجا بايت. في النهاية معلومات أخرى عن المنتج: معدل التحديث: لا.

عدد مخارج الصوت الرقمية الضوئية: 1.

مساعد صوت مدمج: لا.

صنع في: الصين.

نظام التشغيل: أندرويد.

اسم الماركة: كلاس برو.

نوع التحكم عن بعد: عادي. مميزات التعامل مع اكسترا: للتعامل مع معارض اكسترا العديد من المميزات ومنها إمكانية حصولك على خصم 10% عند قيامك باستخدام بطاقة بنك الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع على المشتريات بقيمة 249 ريال سعودي أو أكثر بحد أقصى للخصم 300 ريال سعودي.

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