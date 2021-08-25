نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كراميش 2021 بعد التحديث الأخير لمتابعة أقوى برامج وأغاني الأطفال على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة كراميش 2021، يشهد تردد قناة كراميش الجديد عمليات بحث مكثفة في كل أنحاء الوطن العربي، لكونها من أفضل وأشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، والتي يتابعها الجميع واستطاعت القناة جذب أكبر قطاع من الأطفال لمتابعة كل ما تقدمه لهم، فالقناة تقدم مجموعة متميزة من البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية، وذا بهدف توفير التسلية والترفيه والتعليم والثقافة لمعرفة عادات وتقاليد المجتمع العربي، وهذا ما تسعى كل الأمهات لتعلمه لأطفالها.

قناة كراميش 2021

تعتبر قناة كراميش واحدة من قنوات الأطفال الشيقة والممتعة للغاية، ومنذ انطلاقها في 15 فبراير 2009، وهي أصبحت أقوى وأفضل قناة أطفال بالنسبة للكثيرون من الأطفال في الفئات العمرية المختلفة، واختارت قناة كراميش أسلوب خاص بها لتخاطب به الأطفال، فهي تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الشيقة للأطفال، وكلها مفيدة جداً وتحمل معاني مهمة تساعد الأطفال في بناء شخصية قوية وتتعلم السلوكيات والصفات الجيدة، وتستعرض قناة كراميش محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وهذا حيث يمكن للأطفال متابعة ما تستعرضه في أي وقت، فدائما ما تعتمد الأمهات في ربات البيوت على قناة كراميش لأنها هي الأفضل بين القنوات المنافسة لها، والتي تساعدهم في تربية أبنائهم على الصفات الحسنة وتعاليم ومفاهيم الدين الإسلامي.

تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2021

نستعرض عليكم الآن متابعينا الأعزاء لموقعنا المتميز “ثقفني” تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2021، وهذا بعد أن زاد البحث عن ترددها بعد تحديثه مؤخراً، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11310، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11396، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

مميزات قناة كراميش

تمتلك قناة كراميش عدة مميزات تجعلها هي الأفضل والأقوى بين قنوات الأطفال، ومن بين تلك المميزات:

تقدم القناة محتواها الشيق بجودة عالية بصيغة HD، لتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى.

تقدم القناة محتوى كرتوني ممتع للأطفال من خلال الأناشيد والأغاني.

تحرص قناة كراميش على اتباع العادات والتقاليد في المجتمع العربي فيما تقدمه.

تهتم القناة بتعلم الأطفال الكثير من المعلومات المهمة في حياتهم العملية والعلمية وهذا يساعدهم على خلق جيل جيد.

توفر القناة محتواها على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع ولا توقف ولا فواصل إعلانية مملة.

تمتلك القناة فريق عمل متميز وعلى قدرة عالية لتقديم محتواها بأساليب شيقة وممتعة.

كما تمتلك القناة مجموعة متميزة من المنشديين العرب، لتقديم الأناشيد الممتعة والمفيدة للأطفال، ويتميزون بأصواتهم العذبة.

أهداف قناة كراميش

تسعى قناة كراميش لتحقيق الكثير من الأهداف المهمة وعلى رأسها التالي:

تحاول تعليم الأطفال في الفئات العمرية المختلفة كافة الأمور التي يحتاجون لها في حياتهم العملية والعلمية.

تساعد الأمهات في إنشاء أطفال مهذبون وذات أخلاق حميدة، وهذا من خلال مجموعة الأناشيد التي تحمل كلماتها المعاني الجيدة.

تعلم الأطفال الصفات الحسنة والسلوكيات الصحيحة وتعاليم الدين الإسلامي والسلوكيات الصحيحة التي ترغب كل أم في أن يتحلى بها طفلها، وهذا كله من خلال الأغاني والأناشيد.

تسعى للوصول للقمة من خلال اتباعها لأحدث التقنيات الحديثة في البث لتوفير أفضل صوت وأجود صورة، بالإضافة إلى تنوعها فيما تقدمه للطفل.

تسعى لتوفير التسليه والترفيه للأطفال في المنزل وتحاول رسم الضحكة والابتسامة على وجههم دائما.

أهم أناشيد قناة كراميش

تستعرض قناة كراميش عبر شاشتها الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة ومنها:

تاكسي البابا.

الغيورة.

ياعيبو نط الفار بجيبه.

توتة على الحدوتة.

أنا ذي الناس بحلم.

شمعة كراميش.

أحلا صحاب.

فوانيس الحارة.

اللي خلقنا منا.

ما تعانديش.

أنشودة الكذاب.

وغيرها من الأناشيد والأغاني التي يؤديها عدد من الأطفال الصغار المتميزون وعلى رأسهم سجى حماد، أمل القطامي، بشرى عواد، أحمد الكردي، أحمد دعسان وغيرهم، والتي تسعى القناة من خلال تلك الأطفال توصيل المعلومات للأطفال، وتعليمهم السلوكيات والصفات الجيدة من خلالهما، لأنهم بالنسبة للأطفال مصدر ثقة ويرغبون أن يكونوا مثلهم.