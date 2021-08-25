“التقط الآن” تردد قنوات SSC الرياضية HD على نايل سات 2021 الناقلة للدوري السعودي

ترد] قنوات SSC الرياضية، نتابع معكم الآن متابعينا الكرام تفاصيل استقبال قنوات SSC الرياضية الناقلة للدوري السعودي، والتي يبحث عنها الملايين من عشاق ومحبي كرة القدم السعودية عن ترددها، بعد إعلانها عن امتلاكها حقوق كافة بطولات المملكة في كرة القدم، وقنوات سي سي إس هي شراكة بين السعودية وقنوات أم بي سي.

قنوات SSC الرياضية

سعت قناة إس إس سي للحصول على حقوق بث كافة بطولات كرة القدم السعودية وغيرها ومنها “الدوري السعودي للمحترفين ، الدوري الأسيوي، الدوري الإسباني، وهي من القنوات المجانية التي لا تحتاج لاشتراك شهري لمتابعة كل ما تقدمه عبر شاشتها، ومنذ انطلاق القناة في الخامس عشر من أغسطس الحالي، حققت القناة نجاحاً كبيراً وأصبح لديها جمهور كبير وعريق في المنطقة العربية كلها، فالقناة تقدم تعليق رائع للغاية على تلك المباريات بأصوات قوية لأمهر المعلقين الرياضين في الوطن العربي، بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي للمباريات والوقوف على أهم النقاط المهمة في المباريات، وهذا من خلال نخبة متألقة من المحللين الرياضيين، وهذا ما جعلها هي الأفضل والأقوى بين القنوات المنافسة لها.

تردد قنوة سي سي إس الرياضية على نايل سات

في وقت قليل جداً أثبتت قنوات SSC الرياضية حضورها بقوة في الشارع السعودي والعربي، بعد أيام قليلة من انطلاقها، وتحديداً مع انطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين”، ويمكن استقبال القناة بكل سهولة على أجهزة الرسيفر الخاص بكم للاستمتاع بأجود صورة وأنقى صوت، وترددها على النايل سات التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات سي سي إس على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

والجدير بالذكر أن محتوى قناة سي سي إس لم يتوقف على مباريات كرة القدم فقط، بل تنقل عبر شاشتها البطولات في مختلف الألعاب الرياضية، سواء كرة اليد أو كرة السلة أو الطائرة، ومسابقات ركوب الخيل وغيرها.