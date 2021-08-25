نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي مسبق الدفع وكيفية التحويل بين الباقات مع الشروط في المقال التالي

عروض موبايلي مسبق الدفع وكيفية التحويل بين الباقات مع الشروط، تقوم شركة موبايلي للاتصالات بالمملكة السعودية العديد من العروض الجديدة مسبقة الدفع، وبالتالي تعمل باقة موبايلي على تقديم العديد من العروض المتنوعة والمختلفة باقة بنظام الدفع المسبق والتي تتضمن العديد من المزايا والتي تكون مناسبة مع جميع رغبات كل عميل تابع لموبايلي، وذلك من خلال استخدام الدقائق والمكالمات والانترنت المجانية التي يقدمها موبايلي لجميع العملاء، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة باقات موبايلي مسبق الدفع، وكذلك مسبق الدفع اللا محدود بجميع أنواع البالقات التي تتناسب مع كافة العملاء لهذا سوف نوضح لكم طافة التفاصيل التي تتعلق بالباقات. باقة موبايلي مسبق الدفع باقة موبايلي مسبق الدفع 30، يمكنك الحصول على 100 دقيقة لكل الشبكات المحلية و1 جيجا ويمكن التحويل للباقة من خلال ارسال رسالة 30 لرقم 1100.

باقة موبايلي مسبق الدفع 75، يمكنك الحصول على 500 دقيقة و5 جيجا و5جيجا بايت لشبكات التواصل ويمكنك ارسال رسالة لرقم 1100مكتوب فيها 75 للتحويل الفوري.

باقة موبايلي مسبق الدفع 150، تتمكن من الحصول 2250 دقيقة وتحصل 40 جيجا بدول20 جيجا بايت يمكنك ارسال رسالة إلى 1100 في رسالة يوجد فيها رقم 150.

باقة مسبق الدفع 110 من موبايلي، هذه الباقة تمنح المشترك 1500 دقيقة لجميع الشبكات المحلية والحصول على 20 جيجا بايت، مع امكانية الحصول على 30 جيجا من خلال ارسال رقم 110 في رسالة على رقم 1100. عرض باقة موبايلي مسبق الدفع مكالمات لا محدودة عرض باقة موبايلي 180 مسبقة الدفع يمكنك الحصول على 80 جيجا بدل من 40 حيث يمكن ارسال رسالة نصية 180 لرقم 1100. عرض باقة موبايلي مسبق الدفع 220، مكالمات غير محدودة لجميع الشبكات مع 100 جيجا وانترنت مفتوح لكل شبكات الانترنت يمكنك ارسال رسالة إلي رقم 1100 وكتابة فيها 220. الوسوم عمر شويل - جدة عروض موبايلي مسبق الدفع وكيفية التحويل بين الباقات مع الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض موبايلي مسبق الدفع وكيفية التحويل بين الباقات مع الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.