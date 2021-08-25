نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل خطوات استخراج بطاقة رقم قومى فورى إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج بطاقة رقم قومى فورى من المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب للسجل المدني واتباع الإجراءات التي ألزم بها القانون جميع المواطنين، ويرجع ذلك إلى وجود ضرورة لتغيير الرقم القومي بعد مرور 7 سنوات من إصدارها، أو في حالة تغيير بعض البيانات الشخصية.

في حالة عدم الالتزام بما أقره القانون المصري في هذا الصدد سيتعرض المواطن إلى فرض بعض الغرامات التي تتلخص في المبالغ المادية التي يجب دفعها في تلك الحالة ولذلك يرغب الكثيرون في التعرف على طرق استخراج رقم قومي مع التفاصيل الخاصة بتلك الخدمة.

استخراج بطاقة رقم قومى فورى

تظهر أهمية خدمة استخراج بطاقة رقم قومى فورى في وقتنا الحالي حيث يمكن اللجوء إليها في ظل انتشار فيروس (covid – 19) وعدم رغبة الكثيرين في التواجد داخل الأماكن المزدحمة ولذلك يمكن الاستفادة منها للخدمات التالية:

استخراج بطاقة رقم قومي حديثة.

استخراج بدل فاقد.

تجديد الرقم القومي.

تجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق فوري

يستطيع الفرد استخراج بطاقة رقم قومى فورى من خلال تقديم الأوراق التالية داخل فرع من فروع السجل المدني:

يجب أن يتم شراء استمارة خاصة بالرقم القومي VIP.

جلب صورة من البطاقة القديمة.

سيتم تصوير الشخص داخل السجل المدني لاستكمال الطلب.

هناك بعض الأوراق الخاصة بالعديد من الحالات وتكون كالتالي:

يجب أن تأتي السيدات بصورة من وثيقة الزواج في حالة وجود بطاقة قديمة غير مسجل بها الزواج.

في حالة تغيير العنوان يجب أن يتم إحضار مستند مختوم من خلال المحكمة أو الشهر العقاري يوجد بها العنوان الجديد بتفاصيله.

عند الرغبة في إضافة جهة عمل لأول مرة أو تحديث المدونة في البطاقة القديمة يجب أن يتم ختم المستند الذي يوضح الجديدة عن طريق جهة العمل.

لاستخراج بطاقة جديدة لأول مرة يجب أن يتم تقديم شهادة الميلاد الإلكترونية حتى يتم التأكد من وصول الشخص إلى عمر 16 عام، مع وثيقة خاصة بالأب أو الأم وشهادة الإقامة لتوضيح العنوان.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 2021

يتم استخراج بطاقة رقم قومى فورى من خلال الذهاب إلى أقرب فرع للسجل المدني وإتمام الأمر عند القيام بالخطوات التالية:

شراء الاستمارة المحددة لملئها بالبيانات الخاصة بالفرد.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة.

ضرورة ختم الأوراق من القطاع العام في حالة العمل به.

عندما يعمل الفرد في القطاع الخاص يجب أن يختم الأوراق من خلال النقابة الذي يتبع لها.

يجب أن يتم ختم الأوراق من المدرسة أو الجامعة التي يتبع لها الطلب.

عند الذهاب مرة أخرى إلى الفرع الخاص بالسجل المدني سيقوم المسؤول بالتوفيق ومن ثم تسليم كعب النموذج إلى الفرد مع توضيح تاريخ الاستلام.

تجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق النت

قامت وزارة الداخلية بإتاحة خدمة استخراج بطاقة رقم قومى فورى ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية للسجل المدني من هنا.

ضرورة إدخال كافة المعلومات الخاصة بمقدم الطلب.

يُرجى تحديد النظام الذي يرغب في اتباعه حتى تُحدد طريقة الدفع.

يجب أن يتم النقر على موافقة على جميع الشروط بعد أن يتم قراءة كافة الإرشادات.

في حالة مطابقة جميع التعليمات والمهنة ومحل الإقامة يتم إصدارها من خلال الإنترنت.

استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيا

يمكن العمل على إصدار بدل فاقد للبطاقة الشخصية عند ضياعها وعدم القدرة على إيجادها مرة أخرى وذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة المذكور سابقًا.

ضرورة كتابة كافة البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

يُرجى اختيار بدل فاقد.

يمكن أن يتم تعديل المعلومات عند الرغبة في ذلك لتكون في البطاقة الحديثة.

يستطيع المستخدم سداد ثمن البطاقة الجديدة من خلال استعمال البطاقة الائتمانية.

متاح السداد خلال وقت الاستلام.

تكلفة استخراج بطاقة رقم قومي

تختلف تكلفة استخراج بطاقة رقم قومى فورى ومواعيد التسليم باختلاف كونها عادية أو VIP وتكون كالتالي:

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بشكل عادي بتكلفة 45 جنيه وتُسلم بعد مرور 15 يوم من تسليمها للفرع الأقرب للسجل المدني.

لطلب بطاقة مستعجلة نجد أن تكلفتها 120 جنيه ويتسلمها الفرد بعد مرور 3 أيام.

وتكون تكلفة البطاقة VIP 170 جنيه ويتم استلامها بعد ساعتين فقط من تسليم المستندات الخاصة بها.

في حالة اختيار الإنترنت لاستخراج بطاقة الرقم القومي تكون التكلفة 186 جنيه توزع على رسوم الاستخراج وهي 170 جنيه بالإضافة إلى 12 جنيه حتى تصل إلى المنزل من خلال خدمات البريد المصري مع 4 جنيه لخدمة التحصيل.

أهم الأسئلة الشائعة عن استخراج بطاقة رقم قومي

س1 هل يمكن استخراج بطاقة رقم بصورة فورية؟

ج1 نعم يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بشكل فوري من خلال الالتزام بالخطوات التي تم ذكرها في موضوعنا السابق.

س2 هل تختلف تكلفة إصدار البطاقة؟

ج2 نعم تختلف تلك التكلفة من حيث اختيار الإصدار العادي منها أو الفوري أو VIP.

س3 ما السبب وراء إتاحة الوزارة خدمات الإنترنت لاستخراج بطاقة الرقم القومي؟

ج3 السبب الرئيسي وراء هذا الأمر هي الظروف التي يمر بها العالم والرغبة في الابتعاد عن الزحام والهيئات الحكومية.

وبهذا نكون قد قمنا بتوضيح إمكانية استخراج بطاقة رقم قومي فوري بالإضافة إلى تكلفة تلك الخدمة مع الخطوات التي يجب أن يتم إتباعها في كل حالة على حدا ليتم الالتزام بها.