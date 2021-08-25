انت الان تتابع تفاصيل خبر أخر عروض كارفور للموسم الدراسي 2021 من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر بأسعار وخصومات مفاجئة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور الجديدة للموسم الدراسي 2021 ستبدأ من غداً 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر وتعتبر من أفضل العروض التي يتوافر بها كل المنتجات التي يحتاجها العميل وبخصومات و تخفيضات متميزة جداً حتى تجذب المزيد من العملاء للشراء منها وللاستمتاع بهذا الشراء يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لكارفور ماركت ستجد عليه كل ما يريد العميل شراءه على سبيل المثال أجهزة كهربائية ” شاشات وبوتاجازات ومراوح وثلاجات والعديد من الأجهزة الأخرى “.

للتعرف على سعر الدولار اليوم 25 أغسطس 2021 وأيضاً سعر الذهب اليوم.

وأيضاً مفروشات وملابس وأحذية وأدوات التجميل و منتجات العناية بالبشرة والشعر وكذلك الأدوات المدرسية والشنطة وزجاجات المياه واللانش بوكس والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والدواجن ومنتجان الألبان وأيضاً البسكويت والقهوة والعديد من المنتجات الأخرى ويمكن لعملاء كارفور الكرام التصفح من خلال الهاتف المحمول في تطبيق كارفور الذي يمكن تحميله للأندرويد والأيفون والآن سوف نقدم لحضراتكم عروض الموسم الدراسي 2021.

أنظمة التقسيط في كارفور ماركت

في البداية لابد أن نتعرف على نوع البطاقة التي يتم شراء بها المنتجات والتقسيط من خلالها وهي البطاقة الائتمانية أي فيزا مشتريات ولا يسمح باستخدام أي بطاقة أخرى مثل بطاقة المرتب أو بطاقة الخصم المباشر Debit card أو بطاقة ميزة وبالتالي ننتقل إلى أنظمة التقسيط لدى كارفور ماركت.

فترات التقسيط على 6 شهور تبدأ من 2000 جنية حتى 4999 جنية.

وفترات التقسيط على 12 شهر تبدأ من 5000 جنية حتى 14999 جنية.

فترات التقسيط على 18 شهر تبدأ من 15000 جنية حتى 24999 جنية.

وفترات التقسيط على 24 شهر تبدأ من 25000 جنية حتى 49000 جنية.

فترات التقسيط على 36 تبدأ من 50000 جنية حتى 60000 جنية وأكثر.

وللاستفادة من أنظمة التقسيط يجب أن تكون إجمالي المشتريات لا تقل عن 1000 كحد أدنى ويمكن للعميل تقسيط مشترياته من فرع كارفور أو من تطبيق كارفور أو من نقاط البيع الطرفية POS، ويكون الحد الأقصى للتقسيط في كارفور 30000 جنية، وأيضاً نظام التقسيط متوفر على جميع المنتجات والأجهزة وكل شيء متواجد في كارفور.

أخر عروض كارفور 2021