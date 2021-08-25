رقم خدمة عملاء موبايلي السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - رقم خدمة عملاء موبايلي الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية للتواصل معهم للاستفسار عن أي أمر أو حل أي مشكلة تواجههم، حيث تُعتبر من أبرز الشركات التي توفر العديد من الخدمات توفيراً للوقت والجهد على عملائها، ولكي تتمكن من معرفة الأرقام الخاصة بخدمة عملائها يُمكنك قراءة السطور القادمة.

موبايلي

هي من شركات الاتصالات المعروفة في المملكة والتي تعمل على توفير الخدمات لكافة عملائها، فهي تمتلك قاعدة تبادل بيانات كبيرة جداً في منطقة الشرق الأوسط وأيضاً دول شمال أفريقيا، وتُعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال وتمتلك عدد كبير من العملاء الذي يستخدمون خدماتها بشكل مستمر، وخدماتها متوفرة للفئات التالية وهي:

خدمات خاصة بالأفراد.

خدمات لقطاع الأعمال والمشغليين.

خدمة عملاء موبايلي من داخل وخارج السعودية 2021 للأفراد

تُعتبر شركة موبايلي من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خدمة عملاء تسعى لتوفير كافة الخدمات لعملائها على مدار اليوم، ولكي تتمكن من التواصل معهم عن طريق ما يلي:

للتواصل مع خدمة عملاء موبايلي يُمكنك الاتصال على 1100.

لكي تتواصل مع عملاء موبايلي من أي شبكة داخل الأراضي السعودية عن طريق 0560101100.

خدمة عملاء موبايلي من خارج المملكة من أي شبكه على الرقم 0560101100.

خدمة عملاء موبايلي لقطاع الأعمال من خارج وداخل السعودية

توفر مجموعة من الأرقام التي يُمكنك التواصل معهم من خلالها سواء من داخل أو خارج المملكة وهي:

يُمكنك الاتصال من شبكة موبايلي على رقم 901.

للتواصل معهم من أي شبكة داخل المملكة العربية السعودية 966560100901+

اتصل من خارج السعودية بخدمة العملاء عن طريق رقم 966560100901+

خدمة عملاء موبايلي واتساب

وفرت الشركة خدمة عملاء عبر الواتساب لكي تُمكن العملاء من الاستفسار عن أي أمر بكل سهولة ويُسر دون الذهاب إلى أحد فروع الشركة، بالإضافة إلى أتاحتها لإرسال الصور، ومقاطع الفيديو لكي يتم الاستفسار بشكل أكبر لحل المشكلة التي تواجه أي عميل.

ولكي تتمكن من التواصل عبر تطبيق الواتساب يُمكنك التواصل عبر رقم (0560101100).

خدمة عملاء موبايلي تويتر

تسعى شركة موبايلي لتقديم الكثير من الطرق الخاصة للتواصل مع عملاء خدمة موبايلي للاستفسار عن أي أمر أو تقديم شكوى ما، لذا يُمكنك ذلك عن طريق الحساب الرسمي الخاص بموبايلي عبر تويتر.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان خدمة عملاء موبايلي ونود أن يكون نال إعجابكم.