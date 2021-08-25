شوف مفاجآت عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda حتى نفاذ الكمية Panda بنده عروض مميزة

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 فقد حرصت العديد من الهايبر ماركتات في جميع الدول العربية على تقديم أفضل ما لديها من خصومات على أسعار السلع والمستلزمات الدراسية للعام الجديد، ومن وسط هذه الماركتات (هايبر بنده) والذي يقدم أفضل عروض بنده الأسبوعية بآخر أسبوع في أغسطس، والتي تعد أيضاً أفضل العروض بشكل عام ضمن عروض باقي الهايبرات بالوطن العربي، وسوف نتحدث في هذه المقالة تحديداً عن عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Panda Ksa.

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

يتوفر بجميع فروع بندة Panda بالمملكة خصومات خاصة جداً على أسعار الدجاج بأنواعه منأفضل الماركات السعودية، ومن بينها: خصم بندة الخاص على سعر: قطع الدجاج بالجبنة من ماركة الكبير المميزة بحجم 400 جرام، وخصم آخر على سعر كريزي قطع دجاج الكبير Al kabeer، وغيره على سعر فلافل الحمص من نفس الماركة المميزة، وعلى سعر البطاطا المهروسة المقلية من ماركة الكبير Al Kabeer.

خصومات بنده المميزة عبر بنده اون لاين Panda

يوجد أيضاً بفروع بنده السعودية: خصم على سعر الميني برجر البقري، وبرجر الدجاج من أمريكانا Americana، وعلى سعر البطاطا المهروسة المقلية من الكبير، كما يتوفر أيضاً خصم آخر على سعر لفائف التورتيلا السادة من ماركة الكبير، وخصم غيره على سعر عبوة سمبوسة الجبنة بعدد 12 حبة، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات الخضروات المشكلة، وعلى سعر صدور الدجاج الطرية من أمريكانا Americana، وعلى سعر البوب كورن، وناجت الدجاج من أمريكانا Americana، كما يتوفر خصم آخر على سعر برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا Americana، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر المسحب، وزنجر الدجاج من أمريكانا Americana.

مواعيد عمل فروع هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية

يتوفر لدى بندة Panda ماركت العديد من الخصومات بجميع فروعه المتوفرة في المملكة: في فروع الرياض، وجدة، وفي الدمام، وكذلك في المدينة المنورة، وفي غيرها من مدن المملكة، كما يفتح الماركت أبوابه بجميع الفروع ليلاً وصباحاً، وفي بعض الفروع يفتح الماركت 24 ساعة يومياً، وفي العطلات.