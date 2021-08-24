شوف خصومات على الجوالات في اكسترا بالسعودية تصل 50%

عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، تعتبر شركة اكسترا من أهم الشركات التجارية المتوفرة في المملكة العربية السعودية فهذه الشركة مختصة في بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات عن طريق التجزئة حيث توفر الشركة لعملائها الكثير من المميزات والخدمات في كافة فروعها، فلدى الشركة عدد كبير من العملاء المتابعين لها والذين يفضلون التعامل معها عن طريق التسوق الإلكتروني وذلك بفضل مميزات اكسترا من خلال تقديمها لأفضل ماركات الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار.

عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية:

توفر إليكم اكستر الكثير من العروض على الكثير من هواتف المحمول ومن أهم الهواتف التي يتوفر عليها العرض كلاً من التالي سامسونج جالكسي اس 21 بلس 5 128 جيجا بايت 3599 ريال سعودي وعرض على فيفو ولي 30 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي، يشمل العرض أيضاً على هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا 128 جيجا بايت فقط بسعر 3999 ريال سعودي وتعتبر كل العروض متاحة في جميع فروع اكسترا بالسعودية، يتوفر في العرض هاتف آبل أيفون 11 برو 512 جيجا بايت 4512 ريال سعودي بالإضافة إلى لينوفو كيه 12 64 جيجا بايت بسعر 449 ريال سعودي، عرض على هاتف لينوفو 215 جيجا بايت للذاكرة.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية:

خصومات اكسترا لا نهاية لها وشاملة أفضل أنواع الأجهزة الإلكترونية ومن أهم العروض كلاً من التالي:

موتورلا جي 30 128 جيجا بايت بسعر 699 ريال سعودي.

آبل أيفون 12 برو 5 جي 256 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي.

نوكيا 5.4 جي 128 جيجا بايت 1299 ريال سعودي.

تي سي أل تلفزيون 55 بوصة 2399 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون 75 بوصة 7999 ريال سعودي.

هواوي نوفا 7 أي 128 جيجا بايت بسعر 1299 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي ايه 21 64 جيجا بسعر 649 ريال سعودي.

المزيد حول اكسترا في المملكة العربية السعودية:

توفر إليكم شركات اكسترا الكثير من الأقسام فهناك قسم خاص بالأجهزة الكهربائية وقسم خاص بهواتف المحمول وقسم خاص بأجهزة تصفيف الشعر والعناية بالذات لكلاً من الرجال والسيدات، فتعامل مع اكسترا الكثير من العملاء وجميعهم أكدوا أن اكسترا من أفضل الشركات التي يتم التعامل معها وذلك بفضل عروضها وخصوماتها التي لا يوجد شبيه لها في أي مكان أخر.