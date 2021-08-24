شوف عروض اكسترا الجوالات اليوم في السعودية أرخص وتخفيضات اكسترا extra لا تفوتك

عروض اكسترا الجوالات اليوم في السعودية لكل من يبحث عن أفضل عروض الجوالات بتقنية الجيل الخامس 5G والجيل الرابع 4G، والتي تتيح للمستخدم العديد من المزايا الإضافية، حيث يعرض متجر اكسترا extra الإلكتروني وأكبر متاجر السعودية للتسوق عبر الإنترنت أفضل أسعار أجهزة الهواتف الذكية التابعة لشركات عالمية مختلفة مثل شركة سامسونج، شركة ابل، اوبو، نوكيا، لينوفو، موتوريلا، وبعض الشركات الرائدة في عالم تكنولوجيا الإتصالات وصناعة الهواتف الذكية مثل شركة فيفو، والتي أثبتت أحقيتها بالصدارة في سوق الهواتف الذكية والجوالات بمختلف الإصدارات بما يتناسب مع متطلبات المستخدم وحاجاته في الهاتف الذكي، وذلك مقابل أسعار مخفضة، كما تتيح خدمة تقسيط اكسترا للعملاء الفرصة للحصول على منتجهم المفضل بمقابل مادي زهيد وقسط شهري حتى 36 شهر.

عروض اكسترا الجوالات

من أجدد عروض اكسترا على أسعار الجوالات الذكية المتطورة، العرض المذهل على سعر هاتف أوبو رينو 5z الجديد، والذي صُدر في شهر أبريل الماضي من العام الحالي، وهو يتمتع بمواصفات مذهلة مقارنة بتصنيفه كأحد أفضل هواتف الفئة السعرية المتوسطة، حيث يوفر للمستخدم مساحة تخزينية كبيرة نسبيًا تسمع بالإستخدام العادي بأريحية تامة مع تصفح المواقع المختلفة أو تصفح وسائل التواصل الإجتماعي، كما أنه مزود برامات مذهلة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت، ويحتوي على معالج ثماني النواة Dimensity 800u المتطور وشاشة بحجم 6.43 إنش، وأما عن مواصفات الكاميرا الخلفية فهي كاميرا رباعية بجودة 48+8+2+2 ميجابكسل، وبطارية كبيرة الحجم لتعمل لعدد ساعات متواصلة أطول من المعتاد.

سعر الهاتف أوبو رينو 5Z يصل إلى 1399 بعد خصم 100 ريال من سعره الأصلي، أو قسط شهري 67 ريال حتى 36 شهر.

جوال أوبو A54، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، شاشة 6.5 إنش، كاميرا ثلاثية بسعر 599 بدلًا من 669 وتمتع بخصم 70 ريال أو قسط شهري قدره 29 ريال في حالة اللجوء إلى خدمة تقسيط اكسترا.

نقلنا لكم مجموعة من أفضل عروض اكسترا الجوالات اليوم في السعودية، والتي تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، بادروا بحجز عروضكم المفضلة والحصول عليها من خلال الشحن المجاني الذي يقدمه متجر اكسترا للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، تابعونا لمعرفقة المزيد حول أجدد عروض وتخفيضات السعودية خلال فصل الصيف وموسم التصفيات.