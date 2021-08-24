شوف عروض اكسترا اليوم extra على أجهزة الكمبيوتر بخصم حتى 40% وعروض اكسترا لابتوبات

تخفيضات تبدأ من 10% وحتى 40% على أجهزة الكمبيوتر وملحقاته فقط في عروض اكسترا السعودية، بالإضافة إلى عروض إكسترا لابتوبات من مختلف الماركات، ولكافة الأغراض سواء للاستخدام العادي للعمل أو الدراسة، أو لابتوبات للألعاب، وقدمت اكسترا عروض الإلكترونيات بحيث تسري طوال شهر أغسطس وحتى يوم 11 سبتمبر، لذا لا تفوتوا فرصة شراء لابتوب أو جهاز كمبيوتر بأعلى الإمكانيات وأرخص سعر من اكسترا السعودية.

عروض اكسترا

أجهزة الكمبيوتر بأفضل سعر في عروض اكسترا السعودية، وتوفر اكسترا أجهزة الكمبيوتر العملية للغاية، بحيث يُمكنكم إيجاد كل تريدونه بالجهاز، فيوجد كمبيوتر الكل في واحد من لينوفو ايديا سنتر 3، ذو التصميم الأنيق بداية من سُمك الشاشة النحيف للغاية وحتى قاعدة وحامل الجهاز المصمم بشكل رائع، والذي يُمكن تعديله بالوضعية المناسبة، مع وجود جامع أسلاك الذي يمنع الشكل الغير منظم للأسلاك العديدة، واستكمالًا للمواصفات الرائعة التي يتمتع بها الجهاز، يوجد مساحة كبيرة لتخزين كافة الملفات، فتبلغ مساحة التخزين 1 تيرابايت، ويتميز الكمبيوتر بأداءه السريع ووجود خاصية اللمس في الشاشة، كذلك الأمر بالنسبة إلى كمبيوتر HP 24، الذي يتميز بالأداء السريع؛ نظرًا لوجود معالج core i5 به، وتعرفوا معنا على عروض اكسترا على أجهزة الكمبيوتر.

كمبيوتر لينوفو الكل في واحد بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

كمبيوتر HP 24 بسعر 3239 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

كمبيوتر HP نوت بوك 15 بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عروض إكسترا لابتوبات

إليكم عروض إكسترا لابتوبات من مختلف الماركات مثل HP، acer، Asus، ونقدم لكم لابتوب Asus المتحول، بتصميم أنيق وأقل وزنًا من وزن اللابتوبات الأخرى، ويتميز ببطاريته التي يُمكن تشغيلها لفترة طويلة، كما يأتي مع قلم Asus الذكي، وننتقل إلى لابتوبات HP المتاحة في تخفيضات اكسترا، والتي تشمل كل الإمكانيات التي يجب أن تتوافر في اللابتوب، كما نقدم لكم لابتوب HP المخصص للألعاب بأرخص سعر فقط في اكسترا، والذي يُمكن تشغيله لفترات طويلة مع ضمان أن يظل أداؤه سريع.