نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي

تقدم أسواق بن داود عروض بن داود الأسبوعية على العديد من الأصناف المتوفرة في مختلف فروعها. حيث تنتشر فروع الشركة في أنحاء كل من مدينة جدة والطائف ومكة المكرمة هذا بالإضافة إلى خميس مشيط والمدينة المنورة. وقد بدأت أعمال الشركة منذ عام 1984 وتسعى باستمرار إلى تقديم منتجات على درجة عالية من الجودة بالإضافة إلى خدمة عملاء متميزة. كما تهتم بجلب كل جديد إلى أسواقها لتلبية رغبات العملاء واحتياجاتهم من السلع المختلفة. عروض بن داود اليوم متوفر في مختلف الفروع بي آند دي ترمس للحفاظ على المياه والمشروبات ساخنة لأطول وقت ممكن. متوفر بأكثر من لون سعة لتر واحد سعر الحبة 35 ريال سعودي.

ترمس بي آند دي سعة 1.5 لتر مقابل 65 ريال بدلاً من 76 ريال بفارق 11 ريال لصالح المتسوق. كما يوجد ترمس من نفس الماركة سعة 1.2 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 71 ريال.

قدر بي آند دي مقاس 28 سم بسعر 99 ريال بدلاً من 123 ريال. وبذلك يحصل العميل على توفير بقيمة 24 ريال.

اشتري صانعة القهوة من ماركة بي آند دي سعة لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 65 ريال. صينية مربعة مقاس 27 سم بالغطاء بسعر 49 ريال بدلاً من 58 ريال. يمكن استخدامها في صنع الكيك والأطباق المختلفة في الفرن.

مقلاة غير قابلة للالتصاق مقاس 24 ريال بسعر 29 ريال بدلاً من 32 ريال. كما يوجد مقلاة مقاس 28 سم بنفس المواصفات بسعر 35 ريال بدلاً من 42 ريال.

قدر طبخ مع غطاء مقاس 28 سم مقابل 39 ريال بدلاً من 49 ريال. عروض شركة بن داود طقم مفكات 13 قطعة بسعر 18 ريال بدلاً من 27 ريال.

وعاء حليب بي آند دي بسعر 29 ريال بدلاً من 32 ريال.

طقم حافظات طعام 3 قطع متاح بسعر 88 ريال بدلاً من 93 ريال. حافظة للبرودة بسعر 119 ريال بدلاً من 162 ريال.

طقم مناشف اليد الدوق مكون من 10 قطع بسعر 6 ريالا فقط بدلاً من 8 ريال. كما يوجد طقم مكون من ثمانية عشرة قطعة مقابل 10 ريالات بدلاً من 15 ريال.

بطانية بي آند دي مقاس 200 × 230 سم للاستمتاع بالدفء مقابل 122 ريال بدلاً من 163 ريال.

طقم شرشف الدوق مكون من 4 قطع بسعر 149 ريال بدلاً من 195 ريال سعودي. Bin Dawood Offers جوال سامسونج جالكسي تاب لايت رام 2 جيجا بايت، كاميرا 2 Mp و 5 Mp بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مقابل 659 ريال.

متوفر في فروع العزيزية والكعكية مكة، روتانا وجامعات المدينة، وهايبر حراء بجدة فقط آيباد 32 جيجا بايت الجيل الثامن بسعر 1499 ريال. توشيبا هارد ديسك بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال. بفرق سعر 60 ريال لصالح المشتري.

تابلت هواوي 9.7 بسعر 599 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بن داود الأسبوعية على الأجهزة المنزلية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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