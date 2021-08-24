شوف عروض ساكو ماركت السعودية حتى نهاية الشهر او نفاذ الكميات في الفروع

يعد ساكو ماركت Saco hyper market في المملكة العربية السعودية، وجميع دول الخليج العربي، والوطن العربي أيضاً من أهم وأكبر محلات البيع بالتجزئة ولكن بسعر الجملة، مما يجعل عدد زواره في ازدياد بشكل يومي، ويصل عدد زواره في الوطن العربي إلى ألاف المئات من الزوار لجميع الفروع يومياً، ومن أسباب تهافت الكثيرون عليه أيضاً انه من أكثر الهيبرات في تقديم العروض الحقيقية القوية التي يرغب فيها الجمهور، من جميع أنواع السلع والمنتجات التي يحتاجها كل فرد في العائلة، وسنقدم لحضراتكم اليوم أفضل عروض ساكو ماركت على سلع كثيرة كما هو موضح لكم في الصور، وإليكم التفاصيل:

عروض ساكو ماركت Saco في المملكة العربية السعودية

يوفر ساكو ماركت Saco ksa في فروعه بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على: سعر شنطة السيارة المكونة من (ضاغط هواء، ورافعة سيارة، ومصباح يدوي).

عروض ساكو الأسبوعية

كما يقدم الماركت أيضاً خصم آخر على سعر عدة السيارة المكونة من (رافع السيارة، ومفتاح ربط ٢في)، وكذلك يوفر الماركت تخفيض مميز على سعر سلامة السيارة الصغيرة مع مطرقة صلب، وسكين، كما يقدم الماركت عرض قوي على سعر مخروط مع الاضاءة الليد برتقالي اللون للسيارات، وغيره على سعر رافعة السيارة الدوارة المنخفضة، حمولة ٢،٥ طن، كما يقدم خصم قوي على سعر حزام الجر سعة ١٢،٥ كيلو، وكذلك يقدم خصم آخر على سعر جهاز الانذار الآمن ضد الغفلة للسواقة الطويلة، ويوفر الماركت ايضا ضمن عروضه الأسبوعية، ولفترة محدودة خصم خاص على سعر سلك اشتراك بطارية السيارة بطول ٣مترات، وقوة ٢٢٥ أمبير، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر عدة الرفع الشاملة (بيج ريد)، وعلى سعر لوحة العرض اللاسلكية للسيارة.

ساكو ماركت حتى آخر الشهر الحالي

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض ساكو ماركت على: سعر جهاز تنشيط بطارية السيارة ورفعها، كما يتوفر خصم على سعر منشط بطارية السيارة ١٢ فولت، وعلى مبرد وحافظ حرارة الأغذية والمشروبات بسعة لتر، قدرة ٤٨ وات، كما يوفر الماركت خصم على سعر مروحة السيارة العملية.