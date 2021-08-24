شوف عروض بنده اليوم أوفر عروض السعودية على منتجات العناية الشخصية من هايبر بنده

عروض بنده اليوم أوفر عروض السعودية وخصومات مذهلة على أسعار منتجات العناية الشخصية بالشعر والبشرة، حيث يقدم هايبر بنده hyper panda أقوى التخفيضات على أفضل المنتجات من حيث الجودة والنتائج المذهلة ليضمن لكِ إشراقة بشرتكِ وشعر أكثر صحة ونعومة، ويمكنك التعرف على العروض ضمن مجلة عروض بنده الأسبوعية في السعودية، والتي تتيح لك نافذة من الخيارات المتعددة لتختاري منها ما يتناسب مع طبيعة شعرك وبشرتكِ، وتتضمن العروض منتجات الشامبو والبلسم، والكريمات المرطبة، وكريمات العناية النهارية والليلية من أفضل الشركات العالمية، والتي حققت نتائج مذهلة مع مستخدميها، تعرفي على كافة التفاصيل في التالي.

عروض بنده اليوم أوفر عروض السعودية

تضم العروض أفضل كريمات التفتيح النهاري والليلي من غارنييه، وتظهر نتائجه من الأسبوع الأول منذ بداية استخدامه، وقد لاقى رواجًا شديدًا في الوطن العربي وداخل متاجر السعودية بشكلٍ خاص، حيث يُعد المكون الرئيسي بمنتجات غارنييه للتفتيح الفوري هو فيتامين سي Vitamin C متعدد الفوائد، فهو يضمن لكِ إشراقة فورية، كما أنه يساعد على توحيد لون البشرة، والتخلص من إسمرار البشرة الناجم عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما أنه يوحد لون البشرة ويمنحها النقاء التي لطالما كنتِ تحلمين به، ولذلك يعرض لكِ هايبر بنده أفضل منتجات العناية بالبشرة من منتجات تفايح وتنظيف البشرة بعمق، ومنتجات تقشير البشرة، ومنتجات الترطيب المذهلة في عروض الـ 10 و الـ 20 ريال.

كريم غارنييه للتفتيح أثناء النهار 50 مل بسعر خاص 10 ريال بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

عرض على كريم غارنييه للتفتيح خلال فترة الليل 50 مل بسعر 10 ريال سعودي.

ماء ميسلر من لوريال أو غسول لوريال جل هيالورن 200 مل بسعر 20 ريال فقط.

قناع مرطب للوجه هيالورن لوريال 30 جرام بسعر 10 ريال.

مرطب لوريال بمياه الألوا للبشرة العادية أو المختلطة 10 مل بسعر 31.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

مجموعة العناية بالشعر المتكاملة ضمن عروض هايبر بنده المختلفة، فإذا كنتِ تبحثين عن أفضل منتجات العناية بالشعر التي تمنحه الغذاء والترطيب الذي يحتاجه، إليكم مجموعة منتجات متنوعة ضمن تخفيضات وخصومات بنده وهايبربنده المتجددة بشكل أسبوعي، وفي مهرجان عروض العشرة والعشرين من هايبر بنده panda تمتعي بشراء منتجات المفضلة بأقل الأسعار لتحصلي على أكثر من قطعة بمقابل أقل، وهذه العروض سارية حتى 24 أغسطس 2021.

كريم الشعر حليف التمشيط من لوريال الفيف 200 مل بسعر 20 ريال فقط.

غذاء الشعر المنعم من الترا دوكس 390 مل بسعر 10 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

سيروم كريستال لحماية الشعر من التقصف 60 مل بسعر 20 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

صبغة شعر بيجين بدون أمونيا 80 جرام بسعر 10 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

شامبو الترا دو 600 مل بسعر 20 ريال بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

كنتم مع أفضل مجموعة منتجات للعناية الشخصية بالشعر والبشرة للنساء، والتي تساعدك لتكوني متألقة بكل وقت وأي مكان، وتدخل المجموعة ضمن خصومات بنده الأسبوعية وبسعر يتراوح بين 10 – 20 ريال سعودي فقط، كما تتضمن العروض أقوى المنتجات من تريزيم، غارنييه، لوريال، وغيرها من العلامات التجارية المذهلة، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض.