شوف اجدد عروض اسواق بن داوود  لهذا الاسبوع الي يوم 24 أغسطس

تعرف على أجدد عروض أسواق بن داوود لهذا الاسبوع احتفالًا بعودة المدارس من جديد. هذه العروض والخصومات متوفرة في جميع فروع المملكة،

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وداعًا للأسعار المرتفعة مع أجدد واقوى العروض التي يقدمها بن داوود على مستوى المملكة.

أجدد عروض اسواق بن داوود لهذا الاسبوع

عرض على نيدو الحليب المجفف 2500 جرام بسعر 68.95 ريال سعودي.

كما أنها توفر عرض على تايد مسحوق الغسيل 2,25 كيلو بسعر 19.50 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عروض مذهله على منتجات ساديا،دجاج مجمد بسعر 124.50 ريال سعودي.

كما أنها توفر كلوقز كورن فليكس للكيلو الواحد بسعر 22.95 ريال سعودي.

كما توفر على أرز كرنل بسمتي أبيض من نوع جرين فرمز بسعر 57.95 ريال 10 كيلو.

زيت دوار الشمس من نوع شمس 1.5 لتر بسعر 29.50 ريال سعودي.

أجدد عروض اسواق بن داوود لهذا الاسبوع

كما أن أسواق بن داوود توفر الكثير من الخصومات والعروض على جميع أنواع الحلويات والمخبوزات، تعرف على المزيد:

عرض على البوند كيك مدور بالشوكولاتة بسعر 19,95 ريال سعودي.

خمس قطع كيك صغيرة بالإضافة إلى قطعة مجانية بأسعار مختلفة.

كما توفر عرض على معمول بالتمر، خالي من الغلوتين بسعر 17 ريال سعودي.

شابورة أصابع بالكيلو بسعر 12.95 ريال.

أيضًا توفر عرض مذهل على النسكافية الجولد 100 جرام بسعر 19.50 ريال سعودي.

عرض على شاي أحمد 100 كيس بسعر 13.95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على شاي فرط الأحمر من نوع ليبتون بسعر 14.50 ريال.

بالإضافة إلى منتجات المراعي حليب مبخر قليل الدسم 170 مل بسعر 9.95 ريال سعودي.

أجدد عروض اسواق بن داوود

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