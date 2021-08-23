شوف أفضل عروض العودة للمدارس من الراية

ظهرت عروض العودة للمدارس من الراية بأفضل وأرخص الأسعار، والمتواجدة في جميع فروع سوبر ماركت الراية في جميع مدن المملكة العربية السعودية، احصل على هذه العروض فورًا قبل نفاذ الكمية المتوفرة.

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ما عليك سوى أن تتجه لأقرب فرع لسوبر ماركت الراية من منزلك و تسوق وتمتع بكل العروض والخصومات.

أفضل عروض العودة للمدارس من الراية

عرض مذهل على البسبوسة بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو.

بيتزا خضار طازجة بسعر 10.95 ريال سعودي.

كما أنه يوفر عرض على كعكة الحفلة من نوع سويتز بسعر 9.25 ريال سعودي.

مياه شرب من نوع دالا بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض على شابوره كيك بالكيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض على لوزين خبز التوست بسعر 8.25 ريال.

حلاوة سادة من نوع أبو جمل بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

كما أنها توفر عرض على مربى التوت بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

جرين لاند، جبنة اسطنبولي أو دوبل كريم أو دمياطي مصرية بسعر 10.95 ريال سعودي.

أفضل عروض العودة للمدارس من الراية

كما أن سوبر ماركت الراية يوفر الكثير من العروض والخصومات المميزة على جميع أنواع اللحوم والدجاج ومنها:

عرض على اللحم البقري الطازج بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

كفتة من اللحم الطازج بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

كما أنها توفر عرض مذهل على كتف الغنم السواكني أو الروماني الطازج، سعر الكيلو الواحد 49.95 ريال.

أيضًا عرض على اللحم الحاشي المفروم الطازج بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

كيلو اللحم المفروم البقري المبرد البرازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض على الرقبة الطازجة بسعر 49.95 ريال للكيلو.

عرض على صدور الدجاج المشكلة 500 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على أفخاذ الدجاج الكاملة والطازجة 900 جرام بسعر 10.95 ريال.

من نوع التنمية، قطع دجاج مشكلة طازجة 900 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

كما توفر عرض على الفقيه كدة وقوانص وقلوب 500 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.

أفضل عروض العودة للمدارس من الراية

كما أنها توفر عروض على منتجات السنبلة، برجر بقري أو دجاج أو بالبقسماط بسعر رائع 24.95 ريال سعودي.

عرض على الخضراوات المشكلة من السنبلة بسعر 10.95 ريال.

أيضًا توفر عروض على منتجات امريكانا، ناجت الدجاج بسعر 11.95 ريال سعودي.

عرض على هوت آند كريسبي بطاطس مقلية ومتبلة بسعر 25.95 ريال.

تعرف على المزيد من العروض والخصومات المقدمة من الراية للاحتفال بعودة المدارس من جديد، عن طريق موقعنا يوافيكم بكل التفاصيل.