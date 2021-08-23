شوف عروض أسواق السدحان لعودة المدارس

تعرف على عروض أسواق السدحان بسبب عودة المدارس، والذي يوفر العديد من العروض والخصومات الحقيقية والرائعة، يمكنك أن تحصل على هذه العروض الآن من خلال أي فرع من فروع أسواق السدحان، و تسوق جميع المنتجات التي يحتاجها منزلك بأسعار مذهلة.

وداعًا لغلاء الاسعار مع عروض اسواق السدحان والتي تصل إلى نصف السعر أو أقل من نصفه، تعرف على المزيد من خلال موقعنا الذى يوافيكم بكل التفاصيل والمعلومات التي تحتاجها، ستستمر هذه العروض على مدار الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أسواق السدحان

أسواق السدحان توفر كل المتطلبات الخاصة بالمدارس، بأسعار وعروض مذهلة ، كما توفر تشكيلة واسعة من أطقم حقائب المدارس بأسعار تبدأ من 93 ريال سعودي، تعرف على هذه العروض:

عرض مذهل على طقم حقيبة المدرسة والذي يتكون من 12 قطعة، من منتجات بامبولينا بسعر 206 ريال سعودي.

كما توفر عرض علي عصير حليب السعودية بسعر رائع 17.95 ريال سعودي.

عرض علي عصير سيزر بسعر 5.95 ريال 3 حبات.

رقائق البطاطس من منتجات البطل بسعر 6.95 ريال سعودي.

جميع أدوات المدرسة تبدأ من 15 ريال سعودي.

كما توفر عرض مذهل على حقيبة السفر قماش نيو ترافل بسعر 65 ريال للحجم الصغير، 99 ريال للحجم المتوسط، 130 ريال للحجم الكبير.

كوكي شباشب أطفال 12.95ريال سعودي.

بطانية مخمل من منتجات ماي هوم بسعر 50 ريال.

أيضًا من منتجات ماي هوم جلسة مربعة مخمل بسعر 18 ريال سعودي.

عروض أسواق السدحان

كما أنها توفر عروض وخصومات مميزة للغاية على جميع الأجهزة لك أنواعها: