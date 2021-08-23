نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق السدحان لعودة المدارس في المقال التالي
تعرف على عروض أسواق السدحان بسبب عودة المدارس، والذي يوفر العديد من العروض والخصومات الحقيقية والرائعة، يمكنك أن تحصل على هذه العروض الآن من خلال أي فرع من فروع أسواق السدحان، و تسوق جميع المنتجات التي يحتاجها منزلك بأسعار مذهلة.
وداعًا لغلاء الاسعار مع عروض اسواق السدحان والتي تصل إلى نصف السعر أو أقل من نصفه، تعرف على المزيد من خلال موقعنا الذى يوافيكم بكل التفاصيل والمعلومات التي تحتاجها، ستستمر هذه العروض على مدار الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية.
عروض أسواق السدحان
أسواق السدحان توفر كل المتطلبات الخاصة بالمدارس، بأسعار وعروض مذهلة ، كما توفر تشكيلة واسعة من أطقم حقائب المدارس بأسعار تبدأ من 93 ريال سعودي، تعرف على هذه العروض:
- عرض مذهل على طقم حقيبة المدرسة والذي يتكون من 12 قطعة، من منتجات بامبولينا بسعر 206 ريال سعودي.
- كما توفر عرض علي عصير حليب السعودية بسعر رائع 17.95 ريال سعودي.
- عرض علي عصير سيزر بسعر 5.95 ريال 3 حبات.
- رقائق البطاطس من منتجات البطل بسعر 6.95 ريال سعودي.
- جميع أدوات المدرسة تبدأ من 15 ريال سعودي.
- كما توفر عرض مذهل على حقيبة السفر قماش نيو ترافل بسعر 65 ريال للحجم الصغير، 99 ريال للحجم المتوسط، 130 ريال للحجم الكبير.
- كوكي شباشب أطفال 12.95ريال سعودي.
- بطانية مخمل من منتجات ماي هوم بسعر 50 ريال.
- أيضًا من منتجات ماي هوم جلسة مربعة مخمل بسعر 18 ريال سعودي.
عروض أسواق السدحان
كما أنها توفر عروض وخصومات مميزة للغاية على جميع الأجهزة لك أنواعها:
- عرض على مكواة الملابس كيلكون بسعر 142 ريال سعودي.
- كيلكون غسالة ملابس 205 كيلو بسعر 249 ريال.
- كما توفر على كيلكون مكواة بخار بسعر 79.95 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة من نوع كيلكون بسعر 39.95 ريال.
- كما توفر عرض على السخان الالكتروني بسعر 44 ريال.
- خلاط كهربائي من نوع كيلكون بسعر 82 ريال سعودي.
- عرض على نيفيا غسول وجه 100 مل بسعر 19.95ريال.
- لابليلو مرطب العناية بالشفاه بسعر 7.95 ريال سعودي.
- كما توفر عرض على دابر أملا زيت للشعر 300 مل بسعر 8.95 ريال.
- فاتيكا جل للشعر 250 مل بسعر 5.50ريال.
- اولويز فوط يوميه 40 حبة بسعر 18.95 ريال سعودي.
- ويندكس منظف الزجاج بسعر 14.95 ريال.
- كما توفر عرض على كوتكس ماكسي فوط نسائية 50 حبة بسعر 19.95 ريال.
- بخاخ نشاء من منتجات مريتو 400 مل بسعر 13.95 ريال.
- بالإضافة إلى أنها توفر عرض رائع على اريال باور جل 3 لتر بسعر 26.95 ريال سعودي.
- برسيل عباية شامبو 2 لتر+ هديه مميزه بسعر 39.95 ريال.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق السدحان لعودة المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.