شوف أقوى عروض هايبر بندة لهذا الأسبوع الي يوم 24 أغسطس

بدأت أقوى عروض هايبر بندة لهذا الأسبوع في جميع فروع الهايبر المتواجدة في مدن المملكة العربية السعودية،

ويتوقع أن تستمر هذه العروض الرائعة حتى نفاذ الكميات المتوفرة في الفروع.

الآن يمكنك أن تحصل على كل المنتجات التي تحتاجها بأقل من السعر، استمتع بجميع عروض هايبر ماركت الآن.

كما يمكنك أن تتعرف على الكثير من المعلومات والعروض وذلك عن طريق تصفح موقعنا، والذي يحتوي على المزيد من التفاصيل حول العروض والخصومات.

عميلنا الكريم عليك أن تودع ارتفاع الأسعار مع عروضنا المذهلة.

أقوى عروض هايبر بندة

أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد من ساديا 450 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا 170 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

كما أنه يوفر عرض خاص على شوكولاته مشكلة 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

عرض رائع على الحليب طويل الأجل كامل الدسم من نوع الربيع واحد لتر بسعر 20 ريال سعودي.

بالإضافة إلى وجود عرض اعلى لبنة فاخرة كاملة الدسم من نوع المراعي بسعر 10 ريال سعودي.

عرض على كريمة البندق والكاكاو من نوع بنده 350 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة

توفر عرض على كيلو السميد بسعر 5 ريال سعودي.

كما أنها توفر عرض على الحب البيض الناعم أو الخشن برغل بسعر 5 ريال سعودي للكيلو الواحد.

كيلو الهريس سعره 5 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض على الزنجبيل المطحون 500 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

عرض على البذور المملحة المصرية بسعر 20 ريال سعودي للكيلو.

كما أنها توفر عرض مذهل على المكسرات التايلندية المشكلة 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

بذور دوار الشمس المملح أو الصيني بالليمون بسعر 15 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أقوى عروض هايبر بندة لهذا الأسبوع

كما أنها توفر الكثير من العروض على اللحوم.

ستروجانوف بقري برازيلي 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي.

عرض على توب راوند برازيلي 500 جرام بسعر 20 ريال.

بالإضافة إلى عرض على اللحم الروستو البقري البرازيلي بسعر 20 ريال للنصف كيلو.

أيضًا على موزة الغنم بالعظم الأسترالي بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو.

كما أنها توفر عرض على جبن براميلي الدوبل أو الدمياطي أو الاسطنبولي بالزبدة من نوع زينه بسعر 24.95 ريال سعودي.

عرض مذهل على شابورة قراميش لايت، احصل على واحدة والأخرى مجانًا بسعر10 ريال سعودي.

يوفر هايبر بندة الكثير من العروض والخصومات الرائعة والمذهلة والتي تصل إلى نصف السعر، احصل عليها الآن من خلال أي فرع قريب من منزلك، ستستمر هذه الأسعار حتى نهاية الأسبوع.