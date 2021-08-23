نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تقسيط 0 فوائد على هيونداي النترا وسنتافي وكونا موديلات 2021 فئة سمارت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط 0 فوائد على هيونداي النترا وسنتافي وكونا موديلات 2021 فئة سمارت، توالت عروض التقسيط بسعر الكاش مع بداية الثلث الأخير من العام الحالي 2021، فقد وفر البنك الأهلي لعملائه إمكانية الحصول على أحد سيارات هيونداي الجديدة من طراز النترا أو سنتافي أو كونا فئة سمارت ستاندر من خلال التقسيط بدون هامش ربح. والجدير بالذكر أن هذا الوقت من العام هو الأنسب لشراء سيارة جديدة؛ وذلك نظراً لوجود تخفيضات كبيرة مع تصفيات نهاية العام ووصول موديلات العام الجديد. لذا هيا بنا نتعرف معكم على أهم عروض البنك الأهلي للتقسيط بسعر الكاش.

عروض تقسيط سيارات هيونداي 2021 من البنك الأهلي

العرض الأول المقدم من البنك الأهلي للتقسيط بدون فوائد على سيارة الدفع الأمامي هيونداي النترا سمارت 2021، السيارة تم طرحها بمحرك اقتصادي بمعدل استهلاك للوقود 16.8 كم/لتر. المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 159 حصان والجير أوتوماتيك. تتميز النترا فئة سمارت موديل 2021 بحساسات خلفية وعدد 2 وسائد هوائية وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى إضاءات نهارية وإنارات ضباب خلفية وإضاءات رئيسية هالوجين، كما أن السيارة مزودة بمثبت سرعة مع إمكانية التحكم في المقود.

العرض الثاني من البنك الأهلي للتقسيط بسعر الكاش على السيارة الرياضية الرائعة هيونداي سنتافي سمارت 2021، السيارة طُرحت بمحرك ذو صرفية وقود 11.5 كم/لتر. محرك سنتافي سداسي الأسطوانات سعة 2500 سي سي بقوة 180 حصان والجير أوتوماتيك 6 سرعات تبترونك. تتميز سيارة الدفع الأمامي سنتافي فئة سمارت موديل 2021 بعدد 2 وسائد هوائية وكاميرا أمامية وخلفية بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما وجناح خلفي وحساسات خلفية، الإضاءات النهارية ليد مع إشارات بالمرايا وتشغيل ودخول ذكي وزجاج كهربائي وغيرها من المواصفات الرائعة.

تقسيط هيونداي 2021 بدون هامش ربح

عرض التقسيط الأخير بصفر فوائد من البنك الأهلي السعودي على سيارة هيونداي كونا سمارت 2021، وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بمحرك دفع أمامي ذو تقييم جيد من حيث استهلاك الوقود بصرفية 15.7 كم/لتر. تأتي كونا سمارت 2020 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 149 حصان والجير أوتوماتيك 6 سرعات، تتميز السيارة بعدد 6 وسائد هوائية جناح خلفي وكاميرا خلفية بالاضافة إلى حساسات خلفية، إضاءات ليد نهارية وكشافات ضباب أمامية وخلفية مع تقنية الدخول الذكي والتشغيل من خلال البصمة وغيرها من المميزات.