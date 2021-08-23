نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي مفوتر وأسعار الباقات بالدقائق والانترنت2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي مفوتر وأسعار الباقات بالدقائق والانترنت 2021 تقوم شركة الاتصالات موبايلي داخل الأسواق السعودية في تقديم العديد من العروض المختلفة والمتنوعه ومنخفضة التكلفة وذلك لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية، حيث يهتم بتدريب العديد من العروض والكثير من الدقائق المحلية والدولية وكذلك استخدامات الانترنت، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة جميع التفاصيل الخاصة بعروض باقة موبايل مفوتر وأهم الأسعار والمميزات والرسوم الخاصة بهذه الباقات.

عروض باقات موبايلي مفوتر

يمكنكم الاستفادة من باقات شبكة موبايلي على حسب الاحتياج من دقائق وانترنت حيث يوجد باقات موبايلي مفوتر 400 وكذلك يوجد 300 وتوجد أيضا باقات موبايلي مفوتر 200 و150.

باقة موبايلي مفوتر 400

تعتبر هذه الباقه الدقائق فيها لا محدودة لجميع الشبكات المحلية والإنترنت والرسائل النصية تصل إلى 400 رسالة نصية، أما التجوال من الدقيقة مكالمات التجوال بجانب واحد جيجا ويتم دفع 460 ريال شهريا للرسوم.

باقة موبايلي مفوتر 300

تتميز هذه الباقه أن الدقائق فيها غير محدودة لجميع الشبكات المحلية ويمكن إرسال رسائل نصية حوالي 300 رسالة مع إمكانية الحصول على 150 جيجا بايت إنترنت ويتم دفع 345 ريال شهريا للرسوم.

باقة موبايلي مفوتر 200

أما بالنسبة لهذه الباقة يمكنك الحصول على دقائق مكالمات غير محدود لجميع الشبكات المحلية مع إمكانية الحصول على 97 جيجابايت يمكنك استخدامها للانترنت أول جميع مواقع التواصل الاجتماعي ويمكنك إرسال رسائل تصل إلى 200 رسالة شهريا وتقوم بدفع 230 ريال شهريا للرسوم.

باقة موبايلي مفوتر 100

هذه الباقة يمكنك الحصول على 150 دقيقة لجميع الشبكات المحلية والانترنت 20 جيجا مع إمكانية إرسال رسائل نصية 100 رسالة شهرياً وتقوم بدفع 115 ريال شهريا.

باقة موبايلي مفوتر 50

هذه الباقه يمكنك الحصول على 300 دقيقة للشبكات المحلية وتحصل على 3 جيجابايت وتحصل آل 50 رسالة نصيه وتقوم بدفع 57 ريال سعودي.