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محمد سياف - ابو ظبي - سنتعرف اليوم عن ما هي اكبر امارة في الامارات، حيث تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات: أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، تتمتع كل إمارة بمميزاتها الفريدة.

وتوحدها عوامل مشتركة مثل الدين والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد والاقتصاد، مما جعلها مندمجة في ظل اتحاد أثبت قدرته على النجاح وتحقيق التحولات الحضارية.

ما هي اكبر امارة في الامارات ؟

أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة و يتم اعتبارها أكبر إمارة فيها بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 67340 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 84٪ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد إمارة دبي المتحدة.

ما هو موقع أبو ظبي ؟

توجد على ساحل الخليج العربي وتشترك في حدودها مع عدة دول وهي: سلطنة عمان من الشرق، ودبي من الشمال الشرقي، والمملكة العربية السعودية من الغرب والجنوب.

تضم الإمارة ثلاث مناطق رئيسية :

أبو ظبي: تحتوي علي مقار رئيس دولة الامارات ومجلس الوزراء والسفارات الأجنبية ومعظم الوزارات وميناء زايد ومطار أبوظبي الدولي.

العين: تقع في الجهة الشرقية وتشتهر بخصوبتها العالية، كما أنها تقع في الجنوب حيث يرتفع جبل حفيت 1240 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

الظفرة: تضم هذه المنطقة سبع مدن رئيسية هي: ليوا، مدينة زايد، غياثي، السلع، جزيرة دلما، الرويس، والمرفأ وتحتوي على غابات حرجية مزروعة لمكافحة التصحر وبعض حقول النفط البرية.

أكبر إمارة من حيث عدد السكان هي دبي

إمارة دبي من أكبر الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 2،106،533 نسمة، توجد إمارة دبي على الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي، وهي من أشهر الوجهات السياحية في العالم، بالإضافة إلى شهرتها بمشاريعها الطموحة مثل جزر النخيل، وهي جزر اصطناعية تقع قبالة ساحل دبي يعتمد اقتصاد إمارة دبي بشكل أساسي على التجارة الدولية والنفط، وهو مورد محدود إلى حد ما، بالإضافة إلى السياحة والعقارات والخدمات المالية هم أيضًا من مصادر الدخل في دبي، احتلت دبي المرتبة 22 في تصنيف أغلى مدن العالم.