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عمر شويل - جدة ماذا يسمي فن التطريز بالخيط من ضمن الأسئلة التي يجهلها الكثيرين من الأشخاص حول العالم، حيث عُرف هذا الفن منذ القدم ومازال حتى يومنا هذا، فهو عبارة عن أسلوب يُستخدم في تزيين الأقمشة بواسطة الخيط والإبرة، ويُعد تراث هام جداً مما زاد من معدلات البحث عنه في الفترة الأخيرة للتعرف على كافة التفاصيل التي تخص تلك الفن.
ماذا يسمي فن التطريز بالخيط
يطلق عليه فن الإبرة والخيط على القماش، حيث يتم استخدامهم لتزيي الملابس عن طريق الغرز الخيطية المختلفة لكي يُضفي الجاذبية والاختلاف لهم، ويعتبر من ضمن الفنون الجميلة التي يرغب الكثيرين في معرفة طريقته وتعلمه.
أنواع غرزة السلسة
هناك العديد من أنواع غرزة السلسة والتي تختلف عن بعضها سواء في عملية الحياكة أو أنواع الماكينات المسُتخدمة وغيرها، لذا يتساءل البعض عن أنواع الغرز للتعرف عليها بدقة كاملة ولاكتساب معلومات في فن التطريز، ومن ضمنها ما يلي:
- غرزة السلسلة الملتوية.
- غرزة سلسلة الكابل.
- غرزة السلسلة المتعرجة.
- غرزة السلسلة المصقولة.
- غرزة سلسلة البتلة.
- غرزة سلسلة الفراشة.
- غرزة سلسلة الباسك.
- غرزة السلسلة المزوجة.
- غرزة السلسلة السحرية.
- غرزة السلسلة المخفوقة.
- غرزة السلسلة العكسية.
ما هو خياطة أطراف القماش؟
لكي تتمكن من خياطة الأطراف لابد من استعمال الماكينات العادية للخياطة لكي يُضفي لمسة مختلفة وجمالية على الأقمشة، ويُمكنك طيها بعدة طرق وهي:
- الأطراف الملتوية وهي عبارة عن شكل نهائب كحاشية على الأقمشة الخفيفة مثل الحرير.
- الأطراف المربوطة: ويتم ربطها لكي يتم تأمين الثوب والحصول على شكل وطرق مناسب.
- الأطراف المطوية: وتشكل هذه الأطراف الحافة السفلية للأكمام والعنق في الفساتين، وهي غير مرئية.
نصائح للحصول على خياطة جيدة
الخياطة تعتبر من ضمن الفنون التي يفضل القيام بها الكثيرين، وآله الخياطة المُستخدمة في ربط الأقمشة لكي تمزجهم معاً للحصول على شكل جيد من الملابس، حيث أنها تُساهم في إنجاز الكثير من الملابس في المصانع الكبيرة وخاصة إذا كانت من النوع الحديث التي تحتوي على العديد من المزايا الجديدة، والنصائح هي:
- ينبغي أن يكون الخيط متوسط الطول وهو يتراوح بين 40 لـ 50 سنتيمتر.
- ضرورة استخدام المقص المتخصص في ذلك.
- يجب أن تكون الغرز متساوية.
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