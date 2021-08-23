شوف عروض جرير على الهواتف المحمولة والشاشات تصل ل 70% وحتي نهاية أغسطس

عروض جرير في السعودية، تقوم شركة جرير بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية المميزة لجميع العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض الأشهر على الإطلاق والتي ينتظرها الكثير من العملاء كل فترة لشراء كل احتياجاتهم الأساسية من الأدوات الدراسية المختلفة والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر الحديثة والهواتف المحمولة.

عروض جرير في السعودية

أكثر ما يميز شركة جرير هو تقديمها لباقة من العروض المميزة لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تحتوي على الكثير من المنتجات والأجهزة والإلكترونيات الحديثة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب بشكل مستمر في كل نواحي المملكة، حيث أنه من خلال فروع جرير يمكن الحصول عليها بأسعار مخفضة.

عروض جرير الأسبوعية

تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف محمول فيفو اكس 60 مساحة تخزين عالية لون أسود الجيل الرابع 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف محمول فيفو مساحة 128 جيجا بايت الأكسجين الأزرق 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر هاتف محمول فيفو مساحة 128 جيجابايت لون غروب الشمس 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1399 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير