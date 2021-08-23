هل الكلب أفضل صديق للإنسان؟

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محمد سياف - ابو ظبي - إن الكلب هو أوفي الحيوانات التي خلقها الله سبحانه و تعالى حيث هناك صداقة بين الكلب و الإنسان منذ عدة قرون ماضية؛ فالإنسان والكلب مخلوقين مكملين لبعضهما البعض بحيث يستطيعان تشارك العديد من الخصائص فيما بينهما و يعيشان في مكان واحد، و هذا لأن الكلب يتميز بالذكاء و الإخلاص عكس بعض الأصدقاء من الجنس البشري، و الكثير يؤكد بأن الكلب أكثر صدقا من الإنسان .

الكلب حيوان مطيع فأكبر البيوت فخامة تحرصها الكلاب فهو ذلك الحارس الشجاع الذي يبذل قصارى جهده لحراسة بيوت أصحابه، يوجد العديد من قصص وفاء الكلب لصاحبه مثل قصة الكلب الذي ظل يجلس فوق قبر صاحبه بعد موته، ويعتبر الكلب من أوفى المخلوقات وأقربهم إلى الإنسان و يمتلك الكثير من المشاعر لم تتوفر في الكثير من الأشخاص.

كما تجد الكلاب في الكثير من صفوف الدولة منها الحماية المدنية وزارة الدفاع و الأمن القومي يتم تدريبها للقيام بأعمال صعبة لا يمكن للإنسان عملها، حيث يستعمل في التحقق في حقائب مختلف المسافرين في المطارات و الموانئ، ومكافحة الجرائم و الدفاع عن صاحبه.

الآن ما رايك في هذا الكلام الذي سمعته الآن؟بالتأكيد أنت في دهشة كبيرة فأنا أنصحك بشدة في مصادقة الكلاب بنفسك للتأكد من الأمر فحتما سوف تجد الكلب أفضل من 100 صديق لك لأن الكلب يحبك بدون أي مصلحة له حبا شريفا على عكس الإنسان وخاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه.