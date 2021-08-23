ما هي فوائد عقلك الباطن؟

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محمد سياف - ابو ظبي - العقل الباطن أو اللاوعي هو مجموعة من العمليات العقلية التي تحدث تحت مستوى الإدراك الواعي، حيث يشمل العقل الواعي؛ الأفكار والمشاعر والإدراك والذكريات، بينما يحتوي اللاوعي على العديد من العمليات المعقدة التي تدخل في نطاق صنع القرار والأحكام التي تتم معالجتها خارج نطاق الوعي، بالإضافة إلى الحدس المبني على الافتراضات والخبرات والمعرفة المتراكمة، ووفقًا إلى سيغموند فرويد؛ مؤسس التحليل النفسي، يمكن للعمليات اللاواعية أن تؤثر على سلوك الأفراد على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديدهم.

فوائد العقل الباطن التي يجهلها الكثيرون والتي سنقوم بإدراجها في خمس نقاط رئيسية

توكيد الذات، يساعد العقل الباطن على إيجاده والاستمرار في مكانه الصحيح.

الثروة: العقل الباطن ينشط الخيال ويلهمه بأفكار إبداعية تجلب لك الثروة.

النجاح، تحقق النجاح عندما تتعلم الاستماع ثم تتصرف وفقًا للتعليمات التي تتلقاها من عقلك الباطن.

التخلص من الغضب، حيث أن العقل الباطن يساعد على التخلص من الإحباط وتعديل الأفكار.

جميع الاختراعات والأعمال الموسيقية والقصائد والقصص تأتي بسبب العقل الباطن.

ماذا يحدث داخل العقل الباطن؟

يعمل العقل الباطن عن طريق تكرار الأحداث ولمسها. عندما تبدأ في التمييز بين الأشخاص والأشخاص السيئين والأشخاص الطيبين بناءً على الأحداث التي مررت بها، على سبيل المثال، إذا رأيت طبيبا يلبس سماعة ومعطف أبيض، فإن عقلك الباطن سيرى أي شخص بهذا الزي أنه طبيب أيضا.

عندما يتولى عقلك الباطن السيطرة علي الأمور، يكون إدراكك فاقدًا للوعي.

هل تعلم أنه بحلول سن 21، يخزن عقلك اللاشعوري 100 مرة من المعلومات من موسوعة ويكيبيديا؟