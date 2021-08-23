انت الان تتابع تفاصيل خبر بدون أن تتشرب زيت.. طريقة جديدة لقلي الفلافل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعد الفلافل أو الطعمية من الأطعمة المفضلة والمحببة عند الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، وتتميز الفلافل بطعمها اللذيذ. ولكن المشكلة تكمن في تحضيرها فأثناء تحضير الطعمية وقليها في الزيت فإنها تتشرب كمية كبير منه، والأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ علي وزنهم وفي عدم زيادة الكيلو جرامات الزائدة لا يرغبون في تناولها، وهذا ما يجعلها غير مرغوب فيها .

ولذلك يفضل تحويل الفلافل من وصفة غير صحية لوصفة صحية قدر الإمكان و لتتمكن من ذلك عليك بالقيام ببعض الخطوات السهلة.

طريقة عمل الطعمية المصرية الفلافل

غسل الفول جيداً ونقعه في ماء دافئ لمدة 8 ساعات.

قومي بمزج الخضراوات مع الفول، ثم قومي بفرم المزيج للحصول علي مزيج ناعم.

ثم أضيفي إليها التوابل وبعد ذلك قومي بإتباع الخطوات التالية.

قومي بتشكيلها علي هيئة كرات صغيرة وتزينها بالسمسم.

ومن الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

بعد تحضيرك للمزيج وخلط المكونات جيداً، ثم بعد ذلك تضعي المزيج في وعاء علي حدة.

ملعقة طعام من بيكربونات الصودا ومعلقة طعام من النشاء الذرة وبيضة واحدة ويخفق المزيج جيداً لكي يصبح متجانساً تماماً.

ثم يضاف المزيج إلي خليط الطعمية قبل عمل الأقراص والبدء في القلي .

وبهذة الطريقة لن تتشرب الأقراص كمية زيت كبيرة، ويرجع السبب إلي الطبقة الخارجية التي كونها مزيج البيض والنشاء وبيكربونات الصودا حولها.