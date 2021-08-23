شوف عروض جيلي والتي يقدمها بنك الرياض ومعرفة الشروط المطلوبة وأنواع السيارات التي يقدمها العرض

تعد عروض جيلي والتي يقدمها بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية من أهم العروض من بين عروض السيارات الأخرى التي تقدمها البنوك السعودية والتي أعلن عنها مؤخراً بنك الرياض عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي لهذا الشهر، وبالإضافة إلى عروض جيلي فقد تم الإعلان عن عدة عروض أخرى مقدمة من عدة جهات على أحدث أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية، كعروض شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على سيارة سوزوكي Suzuki 2022، وكذلك عروض بنك الناغي والبنك الأهلي على سيارة هيونداي HYUNDAI 2021، وسوف نعرض لكم في هذه المقالة أهم الشروط للحصول على العروض المقدمة من شركة جيلي على السيارات، وكذلك أنواع السيارات الموجودة داخل العرض، وإليكم التفاصيل:

عروض جيلي من بنك الرياض 2021/2022

قد أعلن بنك الرياض مؤخراً عن آخر العروض المقدمة من شركات السيارات لديه، وذلك بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات في السعودية، والتي تقدم من التمويل التأجيري بالبنك أو (التقسيط على سعر السيارة والسداد للبنك على دفعات)، وقد تم اعلان الشروط الخاصة بالعرض والمميزات على السيارات الحديثة اصدار 2022، وإليكم تفاصيلها:

ألا يقل سن المتقدم للعرض عن 18 سنة. أن لا يزيد حد التمويل عن الحد الأدنى للتمويل: 30000 ريال سعودي. ذلك العرض يكون بدون دفعة أولى للعملاء المحولين الراتب على بنك الرياض. بدون هامش ربح ولا رسوم إدارية وذلك لعملاء تحويل الراتب. للعملاء المحول لهم يكون الحد الأدنى لهم 3000 ريال. يكون الحد الأدنى للعملاء المحولين رواتبهم للجهات الغير معتمدة 4500 ريال. ولكن الحد الأدنى للرواتب الغير محولة للبنك 4000 ريال.

سيارات عروض جيلي 2022

تشمل العروض على العديد من سيارات جيلي الحديثة موديل 2022 والتي تم اطلاقها عبر بنك الرياض وجميع فروع موزعي شركة جيلي خلال هذه الأيام من السنة ، ومنها: