شوف رجعنا لك بشوق وجد من عروض مكتبة جرير الإلكترونية على الأدوات المدرسية

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تقدم مكتبة جرير أقوي العروض والخصومات على أكبر تشكيلة من الأدوات الكتابية والشنط المدرسية، بمناسبة العودة للمدارس حصرياً أستخدمي البطاقة الائتمانية وبطاقات مدي والبطاقات المسبقة الدفع من البنك الأهلي السعودي حد أقصي للخصم 100 ريال سعودي للعميل خلال فترة العرض خلال الموقع، العرض ساري الأحد الموافق بتاريخ 22 أغسطس 2021 حتي الثلاثاء الموافق بتاريخ 31 أغسطس 2021 تطبق الشروط والأحكام، أشتري المجموعة القيمة 3 × 1 واحصلي على الثانية مجاناً، أشتري حقيبة ظهر لكِ ولأولادك واحصلي على الأخري مجاناً، أشتري أدوات مدرسية لأطفالك واحصلي على الثانية مجاناً، يتوافر هذا العرض في معارض جرير و موقع جرير الإلكتروني، لا يمكن بدمج هذا العرض بعروض أخري. عروض مكتبة جرير الإلكترونية أشتري شنطة ديزني فروزن 2 مجموعة قيمة 3×1 حقيبة صغيرة بعجلات مع ملحقات أبيض – أزرق ب 99 ريال سعودي شاملة الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة ديزني فروزن 2 مجموعة قيمة 3×1 حقيبة ظهر أبيض – أزرق ب 99 ريال سعودي شاملة الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع أشتري شنطة ديزني فروزن 2 مجموعة قيمة 3×1 حقيبة ظهر صغيرة بعجلات مع ملحقات أبيض – أزرق ب 99 ريال سعودي شاملة الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة جي بي حقيبة ظهر أبيض – بني ب 49 ريال سعودي شامل الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة جي بي حقيبة ظهر برتقالي – أسود ب 49 ريال سعودي شامل الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة جان سبورت سوبر بريك حقيبة ظهر أزرق ب 129 ريال سعودي شامل الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة امركان تورستر سكولر02 حقيبة ظهر10.1 بوصة / مناسب لجهاز 10.2 رمادي داكن ب 219 ريال سعودي شامل الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. أشتري شنطة جي بي حقيبة ظهر( Device ) 13.9 / 14.1 For رمادي ب 145 ريال سعودي شامل الضريبة ضمان 12 شهر من جرير متوفر هذا المنتج في المدن الآتية الأحساء – الجبيل – الخبر – الخرج – الدمام – الرياض – الرياض الدوامي – الطائف – الظهران – القسيم الرس – القصيم بريدة – القصيم عنيزة – المدينة المنورة – تبوك – جدة – جيزان جيزان – حائل – حفر الباطن – خميس مشيط – سكاكا – مكة المكرمة – ينبع. الوسوم عمر شويل - جدة رجعنا لك بشوق وجد من عروض مكتبة جرير الإلكترونية على الأدوات المدرسية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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