شوف عروض الطازج المقدمة اليوم من أسواق عبدالله العثيم لمدة يوم واحد

عروض الطازج ، مع بداية كل يوم إثنين تقدم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية عروض الطازج التي تحمل الكثير من المنتجات المتنوعة والتي تقدمها أسواق العثيم بسعر التكلفة لذلك ينتظر الكثيرين عروض يوم الإثنين بالعثيم للحصول على السلع الغذائية الطازجة إلى جانب عدد من المنتجات والأدوات الأخري التي تتواجد في العروض ومن خلال تلك المقالة نقدم لكم عروض الطازج اليوم الإثنين الموجودة داخل أسواق العثيم.

عروض الطازج اليوم بأسواق العثيم

معظم الناس عندما يذهبون للتسوق يفضلون شراء السلع الغذائية الطازجة التي تجذب المشتري بمجرد النظر إليها فيفرح كثيراً لأنه وجد ما يحتاج إليه وذلك إلى جانب تواجد تلك المنتجات بأسعار مناسبة مع وجود خصومات وعروض توفيرية عليها ويقدم أسواق العثيم عدد من الخضروات والفاكهة الطازجة المتوفرة بعروض اليوم حيث يوجد عنب أحمر كبير بسعر 7.95 ريال سعودي وتفاح أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي ومانجو مصري تومي سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي ومانجو مصري عويسي سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي كما يوجد خوخ سكري وبخاري حمراء وغيرهما وهناك بعض الخضروات وهي بطاطس بسعر 2.45 ريال سعودي وفلفل أخضر بارد سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي وسعر الكيلو للبصل الأحمر 3.25 ريال سعودي وليمون شبك سعر الربطة 2.75 ريال سعودي وجزر بلدي وبطاطا حلوة وثوم شبك سعر الربطة 3.25 ريال سعودي كما يوجد طماطم شيري علبة بسعر 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

يوجد الكثير من المنتجات المقدمة اليوم بعروض العثيم حيث يوجد جبنه الثلاث بقرات دنماركي بيضاء 1+1 مجاناً سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي وشبيهة جبنه اسطنبولي صفراء 1+1 مجاناً سعر الكيلو 21.80 ريال سعودي وحلاوة حلواني سادة سعر الكيلو 21.50 ريال سعودي كما يوجد زيتون اكورسا وطرشي بوليف خضار مشكل وهيل زدني وقهوة هرري عربي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي وسميد زود خشن 1 كيلو بسعر 5.50 ريال سعودي ومن المخبوزات المتوفرة فطير مشلتت بالزبدة سعر الحبة 4.95 ريال سعودي وزود كرواسون زبدة جبنه بيضاء 5 حبة بسعر 5.95 ريال سعودي كل هذا إلى جانب عدد من أفضل أنواع التمور الموجودة بالمملكة كما يوجد عدد من أدوات المطبخ التي تقدمها أسواق العثيم بسعر التكلفة.