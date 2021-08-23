شوف عروض هايبر بنده Hyper Pandaاليوم وحتى نفاذ الكميات ومفاجآت كثيرة من بنده Panda لدخول العام الدراسي

سنتحدث اليوم عبر موقع ثقفني تفصيلاً عن هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، وآخر العروض التي يقدمها الماركت بجميع فروعه بالمملكة لهذا الأسبوع ابتداءاً من 23 أغسطس وحتى نهاية شهر أغسطس 2021، حيث يقدم الماركت أيضاً خصومات مميزة جداً على أسعار السلع والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والالكترونية، وسوف نقدم لكم اليوم تفصيلاً آخر عروض هايبر بنده على العديد من المنتجات التي تهم كل منزل، وإليكم التفاصيل:

عروض هايبر بنده Hyper Panda في المملكة العربية السعودية

يوفر هايبر بنده Hyper Panda العديد من التنزيلات على أسعار منتجات غذائية مميزة جداً من ماركات عالمية ومحلية مشهورة، حيث يقدم خصم خاص على سعر السوبر رول من ماركة أمريكانا Americana، كما يقدم الماركت أيضاً خصم خاص على سعر الإيس كريم الجامبو مميز المذاق، كما يقدم الماركت أيضاً تخفيض خاص على سعر الفطيرة السادة من قودي Goodi.

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نسنأنف مع حضراتكم جميعاً باقي عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية تفصيلاً، ومنها: خصم خاص من بنده ماركت على سعر جميع أنوال الخضار من ماركة رويال: خضار مشكل، بامية، ملوخية، وغيرها من الأنواع، وكذلك يقدم الماركت أيضاً خصم خاص على سعر الأيس كريم بسكويت الساندويتش من ماركة أوريو Oreo، كما يقدم الماركت أيضاً خصم آخر على سعر الأيس كريم من كادبوري ديري ميلك Cadbury dairy milk، ويقدم أيضاً خصم آخر على سعر الميني رولز من أمريكانا Americana، وعلى سعر الأيس كريم من كون زوون.

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يقدم الماركت أيضاً خصومات مميزة جداً على أسعار عبوات الخضروات المجمدة من ماركة السنبلة، وكذلك خصم خاص على سعر الملوخية المجهزة من ماركة وليمة، وعلى سعر البرجر البقري العادي، والحار من ماركة السنبلة بالحجم العادي، والحجم العائلي، كما يقدم أيضاً خصم خاص على سعر البيف جامبو، وبرجر الدجاج من ماركة حلواني أخوان Halwani، وكذلك على سعر سيقان الدجاج من حلواني ماركة Halwani مميزة المذاق.