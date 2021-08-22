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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة المنزلية تصل ل 55% ولفترة محدودة في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية دائماً هي أفضل العروض التي تعرض في المملكة على الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، وينتظر الكثير من الشعب السعودي العروض التي تعرضها شركات اكسترا، وذلك لأن هذه الشركات تصم في أقسامها جميع انواع الأجهزة الكهربائية وتعرضها دائماً بأفضل جودة، كما أنها تقوم بعرضها للعملاء على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومن خلاله يقوم الكثير بإتمام عمليات الشراء وأيضاً يطلع العملاء على الأجهزة والميزات قبل الذهاب إلى فروع شركة اكسترا.
عروض اكسترا الأسبوعية
هذه الشركات توفر في قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأمنية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللاب توب وشاشات العرض وجلسات العائلة الكثير من الأنواع والأشكال والأسعار المختلفة، ولذلك يفضلها جميع الشعب السعودي ويفضل أن التسوق من خلالها، كما أنهم ينتظرون أيضاً العروض المجمعة التي تطرحها لهم كل فترة لأنها توفر لهم الكثير، كما أنها تقوم بتوفير ضمان على كل جهاز لديها ويعتبر ذلك الأمر الذي يفضله العملاء وتزيد ثقتهم بها.
خصومات اكسترا
- العروض الأسبوعية المقدمة من شركات اكسترا في المملكة.
- فيليبس خلاط يدوي 650 واط مفرمة خضار 159 ريال سعودي.
- فيليبس محضرة طعام استخدامات متعددة 259 ريال سعودي.
- مولينكس مفرمة لحمة 2000 واط 479 ريال سعودي.
- مولينكس مفرمة بصل ايسنشال 300 واط 119 ريال سعودي.
- نينجا خلاط 1500 واط 3 سرعات 769 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- برنسيس صانعة كريب مع شواية 159 ريال سعودي.
- برنسيس صانع ساندويتش 1200 وات 189 ريال سعودي.
- فيليبس خلاط يدوي 800 واط 319 ريال سعودي.
- مولينكس عجانة 300 واط 3.5 لتر 299 ريال سعودي.
- مولينكس محضر طعام دبل فورس 489 ريال سعودي.
- مولينكس خلاط 700 واط 1.75 لتر 259 ريال سعودي.
- فيليبس مفرمة 500 وات 199 ريال سعودي.
- مولينكس خلاط يدوي 800 واط 800 مل 239 ريال سعودي
- تيفال الشواية الصحية 2000 واط 249 ريال سعودي.
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