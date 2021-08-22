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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 20 وحتي 65% وحتي 31 أغسطس في المقال التالي
عروض العثيم في السعودية، شركة العثيم واحدة من أكثر الشركات المعروفة والمشهورة التي يثق بها الكثير من العملاء في شراء كل احتياجاتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والسلع المختلفة، كما أن أكثر ما يميز هذه الشركة هو امتلاكها الكثير من الفروع في كل نواحي المملكة لمساعدة العملاء في الوصول إلى منتجاتهم واحتياجاتهم الأساسية بشكل أسرع.
عروض العثيم في السعودية
تقوم شركة العثيم بتقديم مجموعة مميزة من العروض والخصومات الهائلة لعملائها في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تشمل جميع الأقسام المتاحة في الفروع والتي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر، بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم مجموعة مميزة من العروض والخصومات الخاصة بالعملاء الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
عروض العثيم الأسبوعية
- تخفيضات العثيم اليوم بلغ سعر ميكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال 169 ريال سعودي بدلاً من سعر 229 ريال سعودي.
- خصومات العثيم بلغ سعر مقلاة هومر الكهربائية 3 لتر 100 ريال سعودي بدلاً من سعر 350 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم بلغ سعر غلاية ماء أمجوي 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- بلغ سعر صينية فرن كاسا بونيتا 3 حبات 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 66 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر شنطة سفر ماي ترافل ترولي 104 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.
- خصومات العثيم بلغ سعر طقم كاسا بونيتا ماربل 9 قطع 160 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.
- بلغ سعر مج كاسا بونيتا منوع 13 أونز 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
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