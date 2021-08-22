أسماء بنات 2021 ومعانيها جديدة ومميزة ومودرن

يسعى معظم الأشخاص للبحث عن أسماء بنات 2021 ومعانيها لتكون متميزة ومختلفة لأبنائهم من البنات تحديدا وتختلف الأسماء بسبب ظهور أجيال ومسميات حديثة قد لا تناسب الفترة ولا المستقبل الذي سوف يصير عليه معنى الاسم فيما بعد فلنتابع.

أسماء بنات 2021 ومعانيها

هناك عدد كبير من أسماء البنات المتعددة لعام 2021 ومن هذه الأسماء ما يلي:

ليلاف: يشير هذا الاسم للمياه الباردة جدا من الثلج وهو اسم غير عربي.

روجدا: هو اسم غير عربي وتعني وقت ظهور الشمس.

كادي: يأتي في المعجم بمعنى الهدوء والسكينة.

روخاش: وهو اسم يشير للشمس عندما تظهر بشكل مبهر.

روسلين: يشير للفترة التي تكون ما بعد أخر العصر وقبل المغرب أي وقت الغروب.

مياسة: يشير إلى الأنثى كثيرة الدلع عند المشي.

رها: تأتي في المعجم العربي بمعنى المجتمع والقبيلة أو الأنثى اللطيفة.

أجمل أسماء بنات جديدة 2021

هناك عدد آخر من أجمل الأسماء الجديدة ونشير لها كالتالي:

جوليا: يشار إليها في اللغة بالشباب الخاص بالعقل أو شباب القلب وتعني في اللاتينية البنت شديدة الجمال أو قوية الشخصية.

لاما: يشار إليها بالبنت الجميلة.

أسيل: يشار إليها بالبنت الناعمة والهادئة.

وجد: يشار إليها في المعجم بأنها البنت ذات الحب الشديد.

ألين: يشار إليها بالفتاة شديدة الوسامة وجميلة الملامح.

أسماء بنات من الورود

من الأسماء التي تأتي معانيها من الورود للبنات ما يلي:

أوركيد: يشار إليه في المعجم باسم الزهرة شديدة الجمال ذات الرائحة الطيبة.

جوري: تعني البنت عطرة الرائحة جميلة المظهر.

جلنار: يشار إليه في المعجم العربي باسمزهرة الرمان.

بسنت: يشار إليها في المعجم بزهرة ضفاف النيل نسبة لوجودها على جانبي النيل وهي زهرة جميلة الشكل والرائحة.

أسماء بنات جديدة مودرن

من الأسماء المودرن الجديدة التي تحمل معاني أجنبية ما يلي:

إينجة: يشار إليها في القاموس الإنجليزي باسم العزباء نقية القلب والرقيقة.

إنولا: إسم لاتيني يعني المتفرد بعزلته أو الشخص الوحيد.

أنوين: يشار إليه في قاموس الإنجليزية باسم البنت رائعة الجمال أو بالحاكمة العادلة.

إيرما: هو اسم أصله من القاموس الألماني وعرف في أمريكا باسم البنت المثالية.

آنيا: يأتي هذا الاسم من أصول روسية ويعني البنت ذات الفضل.

كانت هذه أجمل أسماء بنات 2021 ومعانيها جديدة ومميزة لترضي كل الأذواق.