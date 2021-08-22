فوائد القهوة لصحة الجسم بالتفصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر القهوة هي المشروب المحببة لدى الكثير من الناس وقد يشعر البعض بالإحباط والكسل لعدم تمكنهم من شربها في الصباح. هل فكرت يومًا في فوائدها؟ وما آثار القهوة على الجسم والعقل؟ أيضًا، هل أنت على دراية بفوائد القهوة لصحة الأسنان والبشرة والشعر؟ تابعنا، عزيزي القارئ، في هذه المقالة حيث نقدم لك ملفًا كاملاً عن الفوائد المختلفة للقهوة.

المغذيات في القهوة لا تمنح الدماغ فقط اليقظة والتركيز، بل تحتوي القهوة أيضًا على بعض العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كله.

فوائد القهوة لصحة الجسم

عند تناولها بأمان وباعتدال، يمكن للقهوة أن تزود جسمك بالعديد من الفوائد المهمة، بما في ذلك ما يلي:

تحسين الطاقة والذكاء.

يساعد على حرق الدهون.

يساعد على تحسين الأداء البدني للكائن الحي.

يمكن أن يساعد على تقليل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، والحماية من مرض الزهايمر والخرف.

الوقاية من مرض باركنسون.

يساعد في حماية الكبد ولكن باستهلاك معتدل.

محاربة الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

يحتوي على مضادات الأكسدة.

فوائد القهوة للبشرة

تحفز فوائد القهوة للبشرة تدفق الدم إلى الجلد بسبب الكافيين الموجود في القهوة، فهو يساعد على إزالة الأكسدة من الجلد والخلايا التي تسبب ظهور التجاعيد وتساعد القهوة على تنظيف البشرة من الخلايا الميتة والأوساخ وتخلص من الهالات السوداء وتقشير البشرة من خلال العديد من الوصفات التي تحتوي على القهوة كمكون رئيسي.

فوائد القهوة للشعر

هناك عدة طرق يمكن لبصيلات الشعر من خلالها امتصاص مادة الكافيين.

يستطيع الكافيين الموجود بمكون القهوة الوصول إلى مجرى الدم ويصل بصيلات الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبصيلات الشعر أن تمتص الكافيين مباشرة عن طريق وضع شامبو يحتوي على الكافيين موضعياً. وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2007 في مجلة Dermatology and Pharmacology، فإن هذا قد يسمح للأطباء بتعريض بصيلات الشعر لجرعة عالية من الكافيين دون التسبب في الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث مع تناول جرعة كبيرة من الكافيين عن طريق الفم عند تغيرها، أن علاجات تساقط الشعر أثبتت فعاليتها.

تظهر فوائد القهوة في دراسات إنقاص الوزن أن الكافيين يمكن أن يزيد الأيض بنسبة تتراوح بين 3 و 11٪، وللجرعات العالية تأثير أكبر: الزيادة في التمثيل الغذائي ناتجة عن زيادة حرق الدهون، ولكن للأسف هذا التأثير أقل وضوحًا مع الأشخاص اللذين لديهم سمنة.

تبلغ الزيادة في حرق الدهون لدى غير البدناء 29٪، بينما في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن حوالي 10٪ يبدو أن التأثير يتناقص مع تقدم العمر ويكون أكثر وضوحًا عند الشباب.

تعرف على فوائد القهوة للرجال

يرى الرياضيين أنه يجب تجنب الكافيين لأنه يخفض مستويات هرمون تستوستيرون، ولكن أظهرت الدراسات عكس ذلك، حيث تم إعطاء بعض اللاعبين المحترفين الكافيين بجرعات معينة قبل ساعة من رفع الأثقال. النتائج المنشورة في أبريل 2008 في المجلة الدولية للتغذية الرياضية والتمثيل الغذائي، وجدت أن التدريب على الطاقة بدون الكافيين يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 15٪، بينما التدريب مع الكافيين يزيد من مستويات الهرمون بنسبة 21٪.

فوائد القهوة للنساء

كما ذكرنا سابقًا، القهوة فعالة بشكل خاص في الوقاية من الاكتئاب. وفقًا لتقرير عام 2011 الصادر عن أرشيفات الطب الباطني، فإن النساء اللائي شربن كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كن أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 15٪.

ما هي فوائد القهوة في الوقاية من المرض؟

تحتوي القهوة على عدد من الخصائص الصحية والغذائية الفريدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من بعض الأمراض: الوقاية من مرض السكري، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن استهلاك القهوة اليومي يحمي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويحتوي على معادن مثل المغنيسيوم الذي يصنعه الجسم هرمون الأنسولين، وهو ضروري للسيطرة على مستويات السكر في الدم، ويساعد في الإنتاج.