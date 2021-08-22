نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية اليوم وأقوى خصومات وتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر إليكم أسواق العثيم يومياً عروض منوعة من المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، فعروض العثيم دائماً وحصرية طوال العام بالتحديد مع حلول الأعياد والمناسبات إما بالنسبة لمواعيد السوق فهي تعمل طوال الأسبوع بصورة دورية دون الحصول على أي راحة فالهدف الأساسي الذي تعمل من أجله هو توفير الراحة للعملاء وذلك أيضاً من خلال ما تحتوي عليه من منتجات بعروض وأسعار تنافسية وإليكم في ذلك المقال أهم المنتجات التي توفرها إليكم أسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم السعودية

تحتوي أسواق العقيم على كلاً من تمر سلج طازج عبوة وبطاطس وفلفل حار أخضر ولحم عجل بلدي بدون عظم وحلاوة حلواني سادة وجبن هالي أبيض دنماركي وخلطة زبدة فيكتو إماراتي ولبنة بريزيدن 2750 جرام وبهارات مجدي برياني ناعم 90 جرام وكركم مجدي ناعم 100 جرام وهيل زينا برطمان 500 جرام ومسكرات مشكلة سوبر نكهات وتورتة نصفين وسط ورقائق الميل بزبدة وسكر أصابع.

عروض أسواق العثيم اليوم

وتقدم عروض أسواق العثيم أيضا صدور دجاج لاتينا طريقة اثنان كيلو ونصف وزيت زيتون فيكتو 2 بكر و2 لتر ومكرونة هالي 400 جرام وأرز جودان مرة وخمسة كجم وباكنج بودر الرياض ستة في 100 جرام وشوكولاتة فيكتو قابلة للدهن 500 جرام وفانيليا الرياض حلويات ستة في عشرين جرام وكريم كراميل رياض فود وبسكويت فيكتو 100 جرام ومبيض الملابس ركس ليمون وصابون كلينا بودر النسيم ستة كجم.

خصومات أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض على جميع أنواع الفواكه بالإضافة لكافة أنواع الخضروات الصحية الطازجة، فتعمل أسواق العثيم طوال الأسبوع من أجل أن تلبي خدمات عملائها وتقدم إليهم كل ما تتميز به من خدمات.

عروض أسواق العثيم الأسبوعية

فتحتوي العروض أيضاً على كافة أنواع التسالي التي من أهمها حب دوار الشمس ليمون وكاجو سادة وقهوة برية عربي وسط وهيل زدني وفشار ذرة أمريكي وعدس زود أحمر وسميد ناعم، ويحتوي العرض أيضاً على معمول بالتمر وبيتي فور شوكولاتة ديلوكس وبيتزا خضار وسط وبسكويت جوز الهند وكرواسون بالزبدة خمسة حبات ودونات فانسي أربعة حبات وبرانق بالفتسق والسمسم.