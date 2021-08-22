نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من رسم الموناليزا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من رسم الموناليزا موضع سؤال من قبل عدة أشخاص، ولقد تم رسم تلك اللوحة في عام 1507 ميلادية، والتي تعد من أشهر لوحات العالم، والشخصية التي تم رسمها في هذه الصورة تعود إلى ليزا جيرارديني والتي كانت متزوجة من تاجر الحرير الثري ديل جوكوندو، ويتم الاعتقاد بأن تلك اللوحة قد قام بطلبها الزوج من أجل أن يحتفل بذكرى ميلاد الطفل الثاني لهم، لذلك تم إطلاق اسم لا جوكوندا أو موناليزا على تلك اللوحة.

من رسم الموناليزا

تنقسم كلمة الموناليزا إلى مقطعين، المقطع الأول هو مونا والذي يعني سيدة والمقطع الثاني وهو ليزا والذي يدل على السيدة المرسومة في اللوحة، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد هوية الموناليزا مما أضاف سحر على اللوحة، كما ألهم كثير من الأشخاص من أجل البحث عنها للوصول لهوية الشخصية المرسومة الحقيقية، وقد يعتقد البعض أن تلك اللوحة هي عبارة عن النسخة المؤنثة من الرسام في حين يعتقد البعض الآخر أنها تمثل شخصية من السيدات النبيلات الإيطاليات الموجودين في تلك الفترة، وبالنسبة إلى الرسام الذي قام برسم تلك اللوحة فهو ليوناردو دافنشي الإيطالي.

سبب شهرة الموناليزا

من ضمن أسباب شهرة لوحة الموناليزا ابتسامة الشخصية الموجودة في اللوحة ابتسامة غامضة، حيث تتميز تلك الابتسامة بتغيرها بمجرد النظر لها من زوايا مختلفة، وهذا بسبب استعمال الرسام لتقنية مزج الألوان المعروفة باسم سفوماتو، والتي تعني عدم توضيح حدود الأشياء الموجودة في الصورة باستخدام التدرج بالألوان، ولذلك من يرى اللوحة يشاهد تعبيرات مختلفة في الوجه بحسب الزاوية التي يقف بها، والمسافة التي يبعد بها عن اللوحة، والأمر الآخر الموجود في الصورة هو أن ليوناردو دفينشي استعمل تقنية التباين للظل، لذلك من يرى اللوحة يجد تباين في خلفياتها ووجهها، وبهذا تميزت لوحة الموناليزا عن اللوحات الأخرى الموجودة بهذا العصر مما أدى إلى شهرتها.

ليوناردو دافنشي

إن ليوناردو دافنشي عرف بأنه فنان ورسام مشهور أبدع بعدة أعمال فنية ولوحات تركت أثر بعصر النهضة، ومن أكثر لوحاته الفنية شهرة لوحة الموناليزا والعشاء الأخير، بجانب أنه اشتهر بكونه مهندس ونحات ومعماري، وبالفعل قدم إنجازات ميكانيكية عديدة قبل أن يتم اكتشافها بقرون

قدمنا من رسم الموناليزا وهو ليوناردو دافنشي كما ذكرنا نبذة عن الفنان وبعضاً من أسباب شهرة اللوحة.