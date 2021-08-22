نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على شروط التقسيط من شركة اكسترا للأجهزة والإلكترونيات في المقال التالي
نعرض لكم اليوم أهم شروط التقسيط من شركة اكسترا والتي تعد واحدة من الشركات الرائدة التي توفر لعملائها كافة المنتجات الإلكترونية والاجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار وخصومات مع إمكانية الدفع بالتقسيط وقد تسهل عليك تلك الطريقة الحصول على ما تحتاج والدفع بطريقة ميسرة وسهلة بدون وثائق او مستندات وبأكثر من وسيلة.
يمكنك الحصول على ما تحتاج وبالتقسيط بدون كفيل وهذا التقسيط متاح على جميع الأجهزة وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة الشراء بالتقسيط عبر شركة اكسترا كل ما عليك أن تقوم به أن تستكمل القراءة لكي تتعرف على الخطوات وتلتزم بها.
شروط التقسيط من شركة اكسترا للأجهزة والإلكترونيات
عليك أن تتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة اكسترا من خلال الرابط التالي https://www.extra.com/ar-sa/login
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تسجيل.
- تتطلب الخطوة التالية أن تقوم بإدخال بياناتك مثل الاسم الأول واسم العائلة من أجل تفعيل التسجيل.
- يجب أيضًا تحديد الجنسية والجنس وتاريخ الميلاد.
- كما يجب إدحال البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الهاتف.
- سيتطلب منك بعد ذلك إدخال كلمة مرور وتأكيدها.
- وبعد استكمال كافة البيانات التي يطلبها الموقع ستتمكن من الدخول بنجاح إلى الموقع للاستفادة من العروض وشراء ما تحتاج.
- يمكنك التسوق وشراء ما تحتاج واختيار طريقة الدفع بالتقسيط وسيتطلب منك بعض البيانات قم بإدخالها.
- كما يمكنك أيضًا تسجيل الدخول من خلال حساب الفيس بوك الخاص بك او حساب جوجل.
ماهي شروط التقسيط من شركة اكسترا للأجهزة والإلكترونيات ؟
- لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل على الأقل 3 أشهر في وظيفته الحالية وذلك إذا كان مواطن سعودي أما إذا كان مقيم في السعودية فلابد أن يمر سنة في وظيفته الحالية.
- إذا كان عمر المتقدم ما بين 21 إلى 25 عام يجب أن يبدأ الراتب من 12000 ريال سعودي.
- كما يشترط إذا كان عمر المتقدم ما بين 25 إلى 60 عام يجب أن يبدأ الراتب من 5000 ريال سعودي.
- طلب الشراء بالتقسيط من موقع اكسترا للعاملين فقط.
برنامج تسهيل من اكسترا للقطاع العسكري
- إذا كان المتقدم من القطاع العسكري لابد أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 50 عام.
- كما يتطلب أيضًا أن يبدأ الدخل الشهري من 5000 ريال سعودي.
- كما يتطلب أيضًا أن تكون مدة العمل بالقطاع العسكري لا تقل عن 3 أشهر.
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