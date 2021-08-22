نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد خصومات وعروض مكتبة جرير على هواتف آيفون 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الجميع خصومات وعروض الجرير من وقت لآخر ومن اليوم بدأت أقوى عروض الجرير على هواتف آيفون 12 لعشاق التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى الكثير من العروض الأخرى المتوفرة على الإلكترونيات والهواتف ذات العلامات التجارية الشهيرة.

وهذا ليس جديدًا على مكتبة الجرير التي دائمًا ما تجذب الكثير من العملاء والزوار لموقعها الإلكتروني أو لفروعها المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية لما توفره من خصومات وأسعار مناسبة وجميع المنتجات اصلية ويأتي معها ضمان.

تعد هواتف الآيفون من أكثر أنواع الهواتف المفضلة لدى فئة الشباب تحديدًا وفرت لكم مكتبة الجرير عروض قوية على هواتف آيفون 12 وسهلت طريقة السداد للأشخاص الغير قادرة على دفع المبلغ كاش حيث يمكن تجزئة المبلغ لفترة تصل إلى 36 شهرًا وذلك من خلال شركة كوار للتمويل.

أجدد خصومات وعروض الجرير على هواتف آيفون 12

بدأت من اليوم أقوى عروض الجرير على هواتف آيفون 12 مع إمكانية الدفع بالتقسيط لفترة تصل إلى 36 شهرًا يمكنك اختيار السعة والنوع واللون المناسب معك واترك الأمر على مكتبة جرير التي توفر لكم أقوى العروض الأسبوعية على جميع المنتجات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفر الآن حتى 300 ريال سعودي.

سوف نعرض لكم الآن جميع المواصفات والأسعار بعد الخصم (جميع الأسعار المذكورة تشمل ضريبة القيمة المضافة):

آيفون 12 برو ماكس

متوفر بالألوان الذهبي/ الرمادي/ الأزرق.

كما يتوفر منه أكثر من سعة حسب استخدامك متوفر سعة 128 جيجابايت بسعر 4899 ريال سعودي.

متوفر أيضًا بسعة 256 جيجابايت بسعر 5399 ريال سعودي.

كما يوجد أيضًا سعة 512 جيجابايت بسعر 6499 ريال سعودي.

يمكنك دفع المبلغ كاش أو تجزئة المبلغ لمدة 36 شهر من خلال شركة كرار للتمويل.

عروض الجرير على هواتف آيفون 12 ميني

آيفون 12 ميني سعة 64 جيجابايت بسعر 2899 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على آيفون 12 ميني سعة 128 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.

آيفون 12 ميني سعة 256 جيجابايت بسعر 3899 ريال سعودي.

متوفر بالألوان التالية الأزرق/ الأحمر/ الأبيض/ الأسود.

يمكنك دفع المبلغ كاش أو تجزئة المبلغ لمدة 36 شهر من خلال شركة كرار للتمويل.

عروض الجرير على هواتف آيفون 12 برو