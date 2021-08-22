شوف تحطيم الأسعار الأسبوعية من هايبر لولو السعودية وعروض ال 10 و20 و30

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يقدم هايبر لولو السعودية خصومات هائلة وتحطيم الأسعار الأسبوعي وترفع شعار أشتري أكتر بسعر أقل هذه العروض سارية بتاريخ 18 أغسطس حتي 24 أغسطس، أو حتي نفاذ الكمية يوجد عروض متنوعه من البقالة والفواكه الطازجة، يحصد طازج ويأكل طازج، تتوافر في المجلة تشكيلة متنوعه من اللحوم والمجمدات، والأسماك الطازجة، قم بشراء ما تستطيع تناوله فقط خصوصاً الأغذية الطازجة. هايبر لولو السعودية وعروض ال 10 و20 و30 قدمي لعائلتك أحلي فطور متميز ومختلف قومي بتحضير البيض بطرق مختلفة لكي لا يمل أطفال بتناول أهم وجبه في اليوم أشتري سعيدكو بيض أبيض صغير 30 بيضة عرض ب 10 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي وفري 5.95 ريال سعودي.

أصنعي أحلى كباب حلة وفاجئي عائلتك بأشهي الأكلات أشتري لحم بقري محلي بالعظم للكيلو هذا العرض متوفر لمده 4 أيام فقط ب 20 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي وفري 9.95 ريال سعودي.

أحصلي على بصل وسط سعودي 3 أكياس هذا العرض متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 22.50 ريال سعودي وفري 11.50 ريال سعودي.

تمتعي بطعم رائع عند تناولك للكبسة وأستخدمي أبو حسين أرز بتجاني / السفير أرز مزة سيلا بسمتي حبة طويلة 5 كيلو للحبه ب 20 ريال سعودي. قدمي لعائلتك وأطفالك فاكهه طازجة من المزرعة مباشرة يحصد ويأكل طازجاً أشتري التفاح الأخضر رويال حالا / أحمر 1.5 كيلو تقريبا لكل سلة متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي وفري 5.50 ريال سعودي.

يحتوي الكيوي على فوائد عديده ومن أهم فوائدها فيتامين ج، ك، أ، سي، وتعزز المناعة، وتحافظ على الوزن، تحل مشكله عسر الهضم للأطفال، أشتري كيوي تشيلي للكيلو، متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي وفري 9.95 ريال سعودي.

أشتري موز عضوي أكوادور لكل 2 عبوة متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 15 ريال سعودي وفري 5 ريال سعودي.

أشتري ليمون بدون بذر فيتنام لكل 2 كيلو متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 17.90 ريال سعودي وفر 7.90 ريال سعودي.

طماطم صغيرة مائية سعودي 2 عبوة متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 25 ريال سعودي وفر 15 ريال سعودي.

طماطم سعودي صندوق فلين 2 صندوق متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 27.50 ريال سعودي وفر 17,50 ريال سعودي.

أشتري الجوز في قشرة 500 جرام تقريباُ تشيلي للعبوة متوفر لمده 4 أيام فقط ب 10 يال سعودي بدلا من 19.75 وفر9.75 ريال سعودي. لحم غنم مقطع أثيوبي 500 جرام متوفر هذا العرض لمده 4 أيام فقط ب 20 ريال سعودي بدلا من 23.45 ريال سعودي وفر 3.45 ريال سعودي.

الفروج الذهبي دجاج طازج 1000 جرام متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 15 ريال سعودي بدلا من 17.05 ريال سعودي وفر 2.5 ريال سعودي.

اليوم أفخاذ دجاج كاملة 900 جرام متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 18.75 ريال سعودي وفر 8.75 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري نيوزلاندي للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 30 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي وفر 10.95 ريال سعودي.

لحم بقري مقطع كولومبيا للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 25 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي وفر4.90 ريال سعودي.

لحم عجل محلي بالعظم للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 35 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي وفر 7.95 ريال سعودي.

سمك مولان كبير للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي وفر 4.95 ريال سعودي.

سمك الباراموندي للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 20 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي وفر 9.95 ريال سعودي.

سمك كوفور للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 15 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي وفر 11.95 ريال سعودي.

روبيان طازج صغير للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي وفر 7.95 ريال سعودي.

سلطعون محلي كبير للكيلو متوفر العرض لمده 4 أيام فقط ب 10 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي وفر 5.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تحطيم الأسعار الأسبوعية من هايبر لولو السعودية وعروض ال 10 و20 و30 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تحطيم الأسعار الأسبوعية من هايبر لولو السعودية وعروض ال 10 و20 و30 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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