نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات والأدوات المنزلية في المقال التالي

عروض العثيم تتمتع بقدر كبير من التميز والجودة. تقام العروض بشكل مستمر كل أسبوع ويستمر العرض هذا الأس 199بوع من يوم الأربعاء 18 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 24 أغسطس. وتكون هذه التخفيضات فرصة كبيرة جداً لكل من يرغب في تحديث أي جهاز لديه أو شراء جهاز جديد. حيث يتم تخفيض الكثير من المنتجات إلى نصف السعر وأكثر. وفي هذا المقال نستعرض معكم بعض من العروض الكثيرة الموجودة في بروشور العروض الخاص بأسواق العثيم مول. عروض العثيم مول وأهم التخفيضات اشتري فرن نيكاي الكهربائي سعة 45 لتر مقابل 199 ريال فقط وأعدي أشهى الأطباق وسخني الأطعمة في أقل وقت.

قلاية السيف الكهربائية الصحية 9 لتر يمكنك معها الحصول على وجبات مقلية بدون زيت احصلي عليها الآن مقابل 369 ريال.

قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر متاح مقابل 249 ريال.

اشتري غلاية كهربائية كولين 1.8 لتر مقابل 29 ريال سعودي للحبة. يمكنك استخدامها في إعداد المشروبات الساخنة وغلي الماء بسرعة كبيرة.

محضر طعام اي تي سي متعدد الاستخدامات يحتوي على أكثر من قطعة لتسهيل اعداد الوجبات متوفر بسعر 189 ريال.

مكواة كيون البخارية لكي الملابس بالبخار بسهولة ويسر سعر الواحدة 69 ريال.

قطاعة السيف سعة نصف لتر مقابل 39 ريال فقط.

اشتري 4 بطارية دوراسيل بلس باور مقابل 24.95 ريال. احصل على مكنسة كولين برميل 1600 وات سعر الواحدة 139 ريال.

اشتري مضرب بيض + قطاعة كينوود سعر الحبة 145 ريال فقط. يمكن استخدام هذا الجهاز في خفق البيض والكريمة وكذلك استخدام المضرب اليدوي في هرس العديد من الأكلات.

خلاط أوكارينا اليدوي بسعر 69 ريال.



جويكار مرطب هواء للاستمتاع بهواء بارد والتخلص من الحرارة المرتفعة في المكان احصل عليه مقابل 139 ريال.

ميكرويف كيون ديجيتال 20 لتر بسعر 199 ريال.

صانع طعام هومر المتميز استخدميه في عمل العصائر وعصر الحمضيات وفرم اللحم وغيرها الكثير. متوفر مقابل 199 ريال فقط.

مكواة كولين للكي الجاف متوفرة بسعر ممتاز جداً فقط 39 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية خصم مميز على قدر كليك أون الكهربائي 6 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 269 ريال. صانعة ساندوتشات كولين بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 119 ريال.

ترمس بلاميرو لتر بسعر 25 ريال بدلاً من 39 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات والأدوات المنزلية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربية والإلكترونيات والأدوات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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