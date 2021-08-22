شوف أسعار اللاب توب من لولو ماركت تخفيضات بمناسبة العام الدراسي حتي 4 سبتمبر

أسعار اللاب توب من لولو هايبر ماركت يقدم هايبر لولو السعودية خصومات وتخفيضات مذهلة على أجهزة اللاب توب ضمن عروض بداية العام الدراسي. فنظرا لقرارات استمرار الدراسة أون لاين خلال العام الدراسي الجديد واستخدام التواصل الألكتروني مما سيزيد الحاجة للأجهزة الألكترونية كاللاب توب والتابلت والجوالات الحديثة فجاء ذلك ضمن أخر عروض لولو على اللاب توب. وكذلك عروض لولو على الأدوات المدرسية بشكل عام.

أسعار اللاب توب من لولو ماركت

تستمر خصومات أجهزة اللاب توب من لولو ماركت حتى 4 سبتمبر القادم وجاءت الخصومات كما يلي:

لاب توب لينوفو ليجون 5. Lenovo legion 5 رايزن 7 بسعر 6499 ريال سعودي.

ام سي أي نوت بوك بسعر 2399 ريال سعودي.

جهاز إم سي أي نوت بوك MSI Gaming Notebook R7 بسعر 3299 ريال سعودي.

لاب توب ديل نوت بوك. Dell Gaming Notebook Ci5 بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال.

ديل نوت بوك سي أي 7 بسعر 5349 ريال سعودي بدلا من 5499 ريال.

اسوس نوت بوك Asus Notebook بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 3599 ريال.

جهاز اسوس Asus Notebook Ci5 بسعر 2299 ريال سعودي بدلا من 2399 ريال.

كذلك جهاز إتش بي الكل في 1 HP All in 1 بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 2599 ريال.

لاب توب ديل نوت بوك سي اس 3. Dell Notebook بسعر فقط 1599 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال.

جهاز ديل Dell Notebool Ci5 بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال.

خصومات على اللاب توب ويندوز 10 من لولو ماركت

جهاز لينوفو نوت بوك سي اس 7 بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال.

هاواوي ميت بوك كور أي 3. Huawei Mate book core i3 بسعر 2299 ريال سعودي فقط بدلا من 2599 ريال.

لاب توب اسوس نوت بوك سي أي 3 بسعر 1949 ريال سعودي بدلا من 2149 ريال.

أخيرا جهاز اسوس نوت بوك أي 5 بسعر 2749 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال.

نصائح عند شراء لاب توب جديد

عند شرائك لجهاز لاب توب جديد عليك مراعاة الأتي: