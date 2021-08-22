شوف عروض اكسترا على الهواتف الذكية

عروض اكسترا على الهواتف الذكية، يتيح موقع اكسترا بالمملكة العربية السعودية اكتشاف موديلات جوالات من جميع الماركات العالمية، منها أبل وسامسونج وشاومي وأوبو وغيرها من الماركات الأخرى، يوفر اكسترا أيضاً فترة ضمان تصل إلى 36 شهر. كما يساعدك الموقع في الاطلاع على أجدد الإصدارات والمنتجات الأفضل مبيعا، وذلك بالإضافة إلى منتجات الحجز المسبق، أيضاً يدعم الموقع خدمة التقسيط التابعة لتسهيل للتمويل لمدة تصل إلى 36 شهراً.

عروض اكسترا على هواتف آبل:

احصل الآن على خصم بقيمة 11.54٪ عند شرائك هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا، الهاتف بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي، يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والذهبي.

مميزات هاتف أيفون 12 برو ماكس:

شاشة Super Retina XDR مقاس 6.7إنش.

Ceramic Shield، أقوى من زجاج أي هاتف ذكي.

شبكة 5G لسرعات تنزيل فائقة وتشغيل عبر الانترنت عالي الجودة.

شريحة A14 Bionic، أسرع شريحة في هاتف ذكي على الإطلاق.

نظام كاميرات Pro بوضوح 12MP مع كاميرا واسعة للغاية وكاميرا مقرّبة للمسافات، ونطاق تكبير/ تصغير بصري 5X، ونمط الليل، و Deep Fusion، وميزة HDR 3 الذكية، و Apple ProRAW، وتسجيل 4K HDR مع Dolby .Vision

كما يأتي الجهاز بماسح ضوئي بتقنية LiDAR لتجارب واقع معزز محسّنة، وصور بورتريه بنمط الليل.

كاميرا TrueDepth أمامية بدقة 12MP بنمط الليل وتسجيل4K HDR مع Dolby Vision.

أيضا الجهاز رائد مجاله في مقاومة الماء ضمن تصنيف IP68

كما يدعم اكسسوارات MagSafe للتوصيل بسهولة وشحن لاسلكي أسرع.

نظام iOS 14 مع أدوات بتصميم جديد على الشاشة الرئيسية، ومكتبة التطبيقات الجديدةكلياً، و App Clips.

تخفيضات اكسترا على هواتف سامسونج:

احصل على توفير بقيمة 170 ريال سعودي عند شرائك هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس من معارض اكسترا، ذلك الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجا، الهاتف بسعر 649 ريال سعودي بعد الخصم وسعر الهاتف قبل الخصم 819 ريال سعودي، أيضاً يوفر اكسترا لونين مختلفين الأزرق والأبيض.

بعض مميزات هاتف سامسونج جالكسي إيه 21: