شوف عروض اكسترا الجوالات أغسطس 2021 تخفيضات وعروض الآيفون

عروض اكسترا الجوالات الآن في نهاية شهر أغسطس 2021 . تقدم اليوم فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية، وعبر موقعها الإلكتروني أيضا ،والذي يمكن الطلب منه أونلاين على الفور. الكثير من العروض الإلكترونية الجديدة وخاصة عروض الجوالات التي اشتهرت بها فروع اكسترا على الدوام، والتي تقدم عروض وتخفيضات شهرية بالإضافة إلى هدايا قيمة مع الكثير من جوالات الآيفون. ومع اقتراب موعد إصدار جوال iphone 13 pro max الجديد. والذي ينتظره الآلاف من محبي اقتناء هواتف آيفون مع الكثير من المميزات الجديدة، والتي أثارت إعجاب الكثيرون بمجرد الإعلان عنها.هذا ولم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور آيفون 13 الجديد بكافة أنواعه، سواء الميني أو البرو ماكس. ولكن مع اقتراب موعد صدوره يتم الآن عمل العديد من الخصومات على العديد من جوالات الآيفون المختلفة.

عروض اكسترا الجوالات أغسطس 2021

العديد من العروض المختلفة والجديدة المقدمة الآن من كافة فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية. وتحت شعار #راجعين_اكسترا ،تقدم الآن خصومات بقيمة من 10% وحتى 40% على قسم الكمبيوتر وملحقاته. وذلك لفترة محدودة وحتى الحادي عشر من سبتمبر 2021.ومع الكثير من العروض الأخرى في كافة الأقسام .منها عرض ثلاثي رائع على الأجهزة الصغيرة واسترجاع نقدي إضافي بقيمة 10%.هناك أيضا عروض على غسالات الملابس بخصومات وتوفير حتى 50%، أما الثلاجات فمن خلال العروض الجديدة الآن يمكنك التوفير حتى 44% عليها.بالإضافة إلى عرض مميز علي شاشة تلفاز ال جي 55 بوصة فائق الوضوح وزكي، بخصم أكبر من 59% من سعره لتصبح قيمته الآن 5699 ريال سعودي فقط ولفترة محدووده.

بالنسبة لعروض الآيفون فهناك العديد من العروض المميزة على الجوالات وبالأخص على هواتف الآيفون وأهمها.

جوال آبل آيفون 12 ،5جي، 64 جيجا بلون بنفسجي وسعر 3299 ريال سعودي مع هدية قيمة.

جوال آبل آيفون 12، 5جي ، 64 جيجا بلون أحمر وسعر 3299 ريال سعودي.

جوال آبل آيفون 11 برو ، 512 جيجا بلون فضي وسعر 4521 ريال سعودي.

جوال آبل آيفون إس إي 2020، 256 جيجا بلون أسود الإصدار الجديد بسعر 1999 ريال سعودي.

قدمنا لكم كافة عروض وتخفيضات اكسترا الجديدة، والتي يمكن أن تشاهدوها بالتفصيل من خلال موقع اكسترا الرسمي والطلب أونلاين عليه. باختيار المدينة الخاصة بكم ويصلكم منتجكم بمنتهى السهولة.